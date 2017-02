Spitzenreiter kassiert erste Schlappe HSG Neudorf/Döbeln II und HSG Muldental liegen zur Pause gut im Rennen. Danach geht jedoch gar nichts mehr.

Die Auswärtsfahrt zum Spitzenspiel der Bezirksliga Leipzig bei der HSG Rückmarsdorf II sollte sich für die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln II nicht lohnen. Dieses richtungsweisende Spiel ging mit 11:20 verloren. Die Rückmarsdorferinnen haben ein Spiel weniger absolviert und stehen noch hinter den Neudorf/Döbelnerinnen, haben aber nur zwei Minuspunkte auf dem Konto.

Das sieggewohnte Team der Neudorf/Döbelnerinnen begann im Angriff nervös und in der Abwehr fand man keinen Zugriff auf die Angreiferinnen des Kontrahenten. Nach etwa einer Viertelstunde stabilisierte sich die Abwehr, Rückmarsdorf führte mit 5:3. Bei diesem Abstand blieb es bis zur Halbzeit (9:7). Für den Spitzenreiter aus Döbeln war also noch alles drin. Jedoch zeigten die Gäste im zweiten Abschnitt ein völlig ungewohntes Gesicht.

Die im Training angesprochene Spielweise konnte in keinster Weise umgesetzt werden. Im Angriff verzettelten sich die HSG-Damen häufig in Einzelaktionen. Ebenfalls konnte diesmal die Abschlussschwäche nicht kompensiert werden. In der Schlussphase spielten die Neudorf/Döbelnerinnen auf Krampf schnell nach vorn und kassierten noch einige unnötige Gegentore.

Nach Einschätzung von Trainer Dietmar Sperling war die Mannschaft an diesem Tag nicht reif genug für einen weiteren Schritt in Richtung Bezirksmeistertitel. Die Köpfe der Mannschaft hingen nach Spielschluss entsprechend tief. Trotz der 20 Gegentore waren die beiden Torhüterinnen Anett Klose und Anett Hachenberger in diesem Spiel noch die Besten ihres Teams. „Die Aufgabe der Trainer in der längeren Spielpause wird es sein, das Team mental aufzubauen und den Fokus auf kommende Aufgaben zu richten“, so Dietmar Sperling.

Die Handballerinnen der HSG Muldental 03 erlitten in der Bezirksliga Chemnitz ebenfalls eine deutliche Niederlage. Gegen die USG Chemnitz hieß es am Ende 15:24. Die Stärken der jungen spielstarken Truppe waren bekannt und die HSG-Sieben hatte sich gezielt darauf vorbereitet. Das ging in der ersten Spielhälfte auch voll auf. Die Abwehrreihe stand gut und im Angriff wurde mit Druck agiert.

Jedoch wurden einige gute Chancen nicht genutzt, sodass es mit einem knappen Rückstand in die Pause ging. In Hälfte zwei sollte an die Leistung angeknüpft werden, mit der Trainer Jens Helm bis auf die Chancenverwertung zufrieden war. Jedoch konnten seine Spielerinnen diese Vorgaben nicht umsetzen. Muldental wirkte unkonzentriert in der Abwehr und im Angriff fehlte es an Bewegung. So konnte Chemnitz den Vorsprung nach und nach ausbauen und das Spiel endete 15:24.

Die Begegnung zwischen dem VfL Waldheim 54 II und dem HC Annaberg-Buchholz wurde auf Antrag der Annabergerinnen abgesetzt. (DA/tk/jm/fk)

