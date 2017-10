Handball-Verbandsliga Spitzenreiter ein Remis abgetrotzt Die SG Zabeltitz/Großenhain beendet die Radeberger Siegesserie, ohne allerdings dabei voll zu überzeugen.

Nun hat es auch den Radeberger Sportverein, Spitzenreiter der Verbandsliga Ost bei den Männern, erwischt: Bei der SG Zabeltitz/Großenhain gab es am Sonnabend aus Sicht der Bierstädter lediglich ein 29:29-Unentschieden und damit den ersten Punktverlust am 6. Spieltag. Jubel dagegen bei den Gastgebern, die sich mit 7:5 Punkten auf dem fünften Platz und damit in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden

Es war ein Spiel, gekennzeichnet durch Dramatik und Hochspannung bis in die Schlusssekunden hinein. Das lag daran, dass sich kein Team im Spielverlauf entscheidend absetzen konnte. Die SG Zabeltitz/Großenhain, zusätzlich auf den Rängen unter anderem von den Zabeltitzer Spielleuten akustisch unterstützt, spielte zudem auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter, was in dieser Form nicht unbedingt erwartet wurde.

Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste vom Radeberger Sportverein mit einer 2:0-Führung. Die Spielgemeinschaft traf dagegen zunächst nur Aluminium, ehe Michael Ernst der erste Treffer gelang. Defensiv lief es dagegen zunächst nicht rund in der Truppe des Trainergespanns Jurack/Schumacher. In Eins-gegen-Eins Situationen half man sich in der 5-1-Deckung selten aus, was wiederum zu leichten Toren für die Gäste führte. Im Gegenzug gelangen somit auch keine einfachen Treffer aus der ersten oder zweiten Welle heraus. Dank der zahlreichen Überzahlsituationen, die die Spielgemeinschaft überlegt ausspielte, konnte jedoch die Begegnung über die Stationen 7:7, 10:10 und 14:14 stets offen gestaltet werden. Bei Halbzeitstand stand es 16:17.

Unnötige Ballverluste führten zu Beginn der zweiten Spielhälfte zu einfachen Kontertoren seitens der Radeberger, die auf 16:19 davonziehen konnten. Doch Zabeltitz/Großenhain fing sich vor allem in der Abwehr wieder und hatte beim 20:20 den Gleichstand hergestellt. Leider ließ die Nervenstärke der Offensive bei den Gastgebern eine Viertelstunde vor Abpfiff etwas nach. So wurde der Ball aus dem Stand über das Tor geworfen, oder man scheiterte freistehend vorm gegnerischen Keeper. Es blieb dennoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf den Schlussmetern. Einige umstrittene Zeitstrafen auf beiden Seiten sorgten für zusätzliche „Würze“. Der treffsichere Tobias Kreutzmann verwandelte eine Minute vor Schluss einen Strafwurf zum 29:29. Die Siegchance in der verbleibenden Zeit vergab Radeberg durch einen Abspielfehler beim letzten Angriff.

Die Gastgeber können mit dem Punktgewinn gut leben. Jetzt steht das nächste Derby auf dem Spielplan: Am Sonnabend geht es zum SV Niederau 1981. Die Partie wird um 18 Uhr freigegeben. Die Niederauer verloren beim SSV Stahl Rietschen deutlich mit 22:30 und rangieren auf dem vorletzten Tabellenplatz. (rt/sg)

