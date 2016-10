Spitzenreiter bleibt ungeschlagen In der Fußball-Landesklasse Mitte trennen sich Possendorf und Großenhain 1:1. Mittweida wittert Morgenluft.

Tim Reichl (links), hier im Laufduell mit dem Bannewitzer Florian Werner, kam in der Sommerpause aus Radebeul zum GFV und erwies sich bisher als absolute Verstärkung. Der 26-Jährige bestritt u. a. 30 Oberligaspiele für Budissa Bautzen und war auch schon für den SC Borea und den FV Laubegast aktiv. © Brühl

Auf dem Possendorfer Kunstrasenplatz trennten sich die SG Empor und der Großenhainer FV am Sonntag vor 135 Zuschauern 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Die Führung der Gastgeber durch Rene Schmidt (26.) egalisierte der Ex-Heidenauer Matthias Walther (39.). Der 27-Jährige war nach einem Eckball wieder einmal mit einem seiner gefürchteten Kopfbälle erfolgreich. Vor dem 0:1 machte Empor-Keeper Pierre Oertel allerdings eine unglückliche Figur, dennoch stellte sich Trainer Jens Wagner vor seinen Keeper: „Absolut kein Vorwurf an Pierre, er hat seine Sache ohne vorherige Spielpraxis mehr als ordentlich gemacht.“ Mit dem Ergebnis konnte Wagner sehr gut leben: „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass ich ein Remis gegen die wohl beste Mannschaft in unserer Staffel sofort unterschreiben würde. Daran hat sich nach den 90 Minuten nichts geändert. Kompliment an meine Jungs.“

Es war ein kampfbetontes Spiel von beiden Seiten, wobei die Gastgeber mit kleinen Nicklichkeiten aufwarteten. Spieltechnisch war der Tabellenführer im Vorteil und gefiel vor der Pause mit einigen überlegten Ballpassagen. Die Gastgeber machten allerdings die Räume sehr eng und ließen nur wenige Chancen zu. Brunzel, Jähnig, Schwitzky versuchten sich im Torschuss, aber immer wieder konnte die Possendorfer Abwehr klären oder die Bälle wurden zu ungenau gespielt. Dabei war die Abwehr der Gastgeber nicht zimperlich. Martin Brunzel bekam dies häufig zu spüren und musste in der Halbzeit leider verletzt in der Kabine bleiben.

Quartett jagt die Großenhainer

Mit einer Schrecksekunde begann die zweite Halbzeit. GFV-Torhüter Roßmüller wollte den Ball im Gewühl fangen, wurde dabei aber bedrängt und ließ das Streitobjekt aus den Händen gleiten. Zum Glück konnte Matthias Walther auf der Linie klären. In der 67. Minute verpassten die Gäste das 2:1 nur knapp. Ein gefühlvoller Freistoß von Sylvio Schwitzky aus halblinker Position segelte zu Walther, aber dessen Kopfball verpasste das Possendorfer Gehäuse. Nur wenige Minuten später scheiterte Konstantin Hänsel am tüchtigen Empor-Keeper Pierre Oertel. Kurz vor Schluss vergaben die Großenhainer auch ihre letzte Chance. Erneut leitete Kapitän Schwitzky die Offensivaktion ein, aber der kurz zuvor eingewechselte Jürgen Anders schoss das Leder überhastet über die Querlatte (88.).

Am Ende konnten beide Mannschaften mit dem Ergebnis leben. Da der Tabellenvierte FV Gröditz 1911 zu Hause gegen den SV Wesenitztal nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen war, verteidigten die weiter ungeschlagenen Großenhainer (sechs Siege, zwei Remis) ihren 4-Punkte-Vorsprung. Gleich vier Vertretungen liegen mit 16 Zählern dahinter gleichauf, wobei Germania Mittweida (3.) ein Spiel weniger und der amtierende Meister BSV Sebnitz (5.) schon neun Partien absolviert hat.

Am kommenden Wochenende rückt das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten Hainsberger SV und dem FV Gröditz in den Mittelpunkt. Den Großenhainern, die am Sonnabend ab 15 Uhr in der Jahnkampfbahn die auswärts noch punktlosen Kreinitzer empfangen, käme ein Unentschieden sicher sehr gelegen. (gm/js)

Großenhain spielte mit: Roßmüller – Reichl, Walther, Moritz Meißner, Lotzmann, Max Meißner, Jähnig (85. Anders), Volkmann, Hänsel, Brunzel (46. Weiß), Schwitzky.

