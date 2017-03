Fußball-Kreisoberliga Spitzenquartett feiert Heimerfolge Weinböhla bleibt nach Heimsieg über Tauscha ungeschlagen. Der SV Strehla müht sich zu einem 1:0 gegen Schlusslicht Nossen.

Die Serie hält. Auch nach dem 16. Saisonspiel steht TuS Weinböhla ohne Niederlage zu Buche: 14 Siege, zwei Remis. Der Spitzenreiter setzte sich im Heimspiel gegen den Tabellenfünften LSV Tauscha mit 2:1 durch. Ralf Herzog (10.) und Eric Ohlmann (27.) erzielten die Tore für den Titelfavoriten, Fred Kühne traf in der 88. Minute zum 1:2 in die Maschen.

Die Canitzer sind die Torfabrik der Liga, erzielten in 15 Partien 64 Tore. Der TuS-Verfolger feierte daheim ein 5:1 über Priestewitz. Matti Mischke (3) und Robert Lehmann (2) waren für den Zweiten erfolgreich. Florian Czayka traf zum zwischenzeitlichen 1:3. Der Rückstand auf Weinböhla beträgt fünf Punkte, wobei Canitz ein Spiel weniger bestritten hat. Schwer tat sich Landesklasse-Absteiger SV Strehla zu Hause gegen Schlusslicht Nossen (1:0). Michael Iwan bewahrte den Tabellendritten mit seinem Tor (45. ) vor einer Blamage.

Aufsteiger FV Zabeltitz kletterte auf Platz sechs. Der auf den Rasen zurückgekehrte Ex-Kapitän Mario Mögel brachte sein Team gegen Berbisdorf (3:1) in Führung (29.). Kurz vor der Pause glichen die Gäste durch Marco Hirsch aus, aber Marcus Altmann (55.) und in der Nachspielzeit Ingo Popp sorgten mit ihren Treffern für den sechsten Saisonsieg der Zabeltitzer. Beim 2:2 zwischen Fortschritt Meißen-West und der Großenhainer Reserve fielen drei der vier Tore vom Strafstoßpunkt. Zudem sah Gäste-Kicker Daniel Brunzel in der 47. Minute die Rote Karte. Noch früher musste Tobias Barth, Torhüter des SV Röderau-Bobersen, unter die Dusche (Rot/37.). Gastgeber SV Lampertswalde setzte sich schließlich mit 1:0 durch – Martin Zschunke erzielte nach 47 Minuten das „Goldene“. Stahl Riesa II führte beim Tabellenvierten in Radeburg bis zur 72. Minute mit 1:0, verlor die Begegnung aber noch mit 1:3. (js)

