Handball Spitzenposition zum Greifen nah Die HSG Neudorf/Döbeln spielt bei den Frauen und Männern oben mit. Das soll auch auswärts unter Beweis gestellt werden.

Die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln, am Ball Annika Raasch, müssen in der Sachsenliga beim USV Dresden ran. © Dirk Westphal

Seit Mitte September sind die höherklassigen Handballteams der HSG Neudorf/Döbeln und des VfL Waldheim 54 im Gleichschritt marschiert. Heißt, beide Vereine hatten am gleichen Wochenende ihren Heimspieltag. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei. Während die Waldheimer am Sonnabend Heimvorteil genießen, müssen die HSG-Mannschaften auswärts ran.

Sachsenliga Männer

Der LHV Hoyerswerda (7./4:6) empfängt die HSG Neudorf/Döbeln (2./8:2). Im Gegensatz zur HSG sind die Gastgeber aus der Lausitz noch in der unteren Tabellenregion zu finden. Das ist man vom LHV kaum gewohnt. Meistens spielte Hoyerswerda oben mit und das vorhandene Potenzial lässt auch vermuten, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Die HSG muss mit einem starken Kontrahenten rechnen, kann aber trotz der Niederlage vor einer Woche in Aue voller Selbstbewusstsein auflaufen. Gelingt ein voller Erfolg, übernehmen die Neudorf/Döbelner die Tabellenführung. Für Trainer Thomas Schneider ist der Ausgang des Spiels klar. „Wir hatten uns aus den beiden Auswärtsspielen zwei Punkte vorgenommen. Nach der Niederlage in Aue müssen wir also in Hoyerswerda gewinnen“, so Schneider. Dennoch zeigt er Respekt vor dem Gegner, bezeichnet die Hoyerswerdaer als eine gut ausgebildete junge Truppe. „Wir dürfen die Fehler aus dem Aue-Spiel nicht wiederholen, dann können wir etwas mitnehmen.“

Sachsenliga Frauen

Beim USV TU Dresden (7./6:4) wartet auf die HSG Neudorf/Döbeln (2./10:2) ein echtes Spitzenspiel. Die Dresdenerinnen gehören zweifelsfrei zu den spielerisch ansprechend agierenden Mannschaften. Das Heimrecht lässt eine leichte Favoritenstellung für den USV vermuten, was aber nicht zwangsläufig so sein muss. Die HSG führt die Tabelle an und will diese Position verteidigen. HSG-Trainer Daniel Reddiger hofft auf eine gute Verfassung seiner Spielerinnen. „Es wird ein schweres Spiel und deshalb auch auf die Tagesform ankommen“, so der Trainer, der weiter auf Torhüterin Sarah Eichhorn verzichten muss. Ob Christin Röthig und Franziska Tag spielen können, entscheidet sich erst vor Anpfiff.

Verbandsliga Männer Ost

Der VfL Waldheim 54 (12./3:9) hat den Aufsteiger SSV Stahl Rietschen (4./7:5) zu Gast. Die Waldheimer tun sich momentan ziemlich schwer und sind von der Form der vorsaisonalen Rückrunde weit entfernt. Das Handballspiel kann der VfL über Sommer aber nicht verlernt haben. Der Neuling wird recht ehrgeizig auftreten und seine Möglichkeiten suchen. Das heißt auch, dass der VfL schon eine recht ordentliche Leistung bieten muss, um zu gewinnen. Trainer Mario Piasecki klagt über große Personalsorgen. „Wir haben in Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft alles zusammengekratzt, was da ist. Dennoch werden wir die Punkte nicht freiwillig herschenken“, so Piasecki.

Verbandsliga Männer West

Der SV Lok Leipzig-Mitte (7./4:6) trifft in heimischer Umgebung auf die HSG Neudorf/Döbeln II (9./4:8). Das wird gegen den langjährigen Verbandsligisten keine leichte Aufgabe für den Aufsteiger. Die HSG ist bisher in der höheren Spielklasse im erwarteten Rahmen unterwegs. Soll auch in Leipzig etwas herausspringen, müssen die Neudorf/Döbelner eine gute Vorstellung geben. Trainer Marc Süße muss auf Tobias Claassen, Tommy Greim und Roman Winkler verzichten. „Wir versuchen unser Bestes“, so Süße.

Verbandsliga Frauen Ost

Der VfL Waldheim 54 (6./7:5) empfängt den SV Rotation Weißenborn (6./7:5). Beide finden sich derzeit im Tabellenmittelfeld wieder, dabei gehen die Ambitionen aber weiter nach oben. Der amtierende Vizemeister aus der traditionsreichen Handballgemeinde ist spielerisch besser als sein derzeitiger Punktestand. Das trifft aber auch auf die Gastgeberinnen zu. Spielerisch können beide gutes Niveau erreichen. Es ist mit einer engen Begegnung und offenem Ausgang zu rechnen, Der VfL-Heimvorteil ist keine Erfolgsgarantie. Trainer Ulf Seeger sagte: „Weißenborn will aufsteigen. Mit der Leistung aus der Vorwoche ist ein Erfolg aber machbar.“

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (6./6:6) spielt beim Neuling BSC Victoria Naunhof (4./9:5). Die Gastgeber sind erfolgreich in die höhere Spielklasse gestartet. Das spricht für eine gute und solide Mannschaftsleistung. Der VfL muss also mit starker Gegenwehr rechnen und für den eigenen Sieg von Beginn an hellwach und voll konzentriert auftreten. Spielerisch dürften die Waldheimer die besseren Karten haben.

Der SV Leisnig 90 (8./4:8) trifft in eigener Halle auf den HSV Mölkau (10./3:7). Am siebenten Spieltag spielen die Leisniger zum fünften Mal in Folge zu Hause. Aus diesem Vorteil haben sie mit nur vier Punkten zu wenig gemacht. In der Rückrunde finden diese Spiele dann alle auswärts statt. Zum Glück für die Leisniger sind auch die Mölkauer noch nicht in Tritt und damit steigen die Chancen auf Punktezuwachs.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Am letzten Spieltag der Vorrunde in der Staffel A stehen sich der SV Lok Leipzig-Mitte (6./3:9) und die HSG Neudorf/Döbeln II (4./7:5) gegenüber. Danach geht es in den Play-offs weiter. Die ersten vier beider Staffeln spielen um die Meisterschaft, die letzten vier um die Plätze neun bis sechzehn. Das Ziel Meisterrunde hat die HSG unabhängig vom Ausgang dieses Spieles erreicht. Um mit positiven Eindrücken in die Play-offs zu gehen, sollte die HSG den möglichen Doppelpunktgewinn mit einer konzentrierten Leistung auch erreichen.

