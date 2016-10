Spitzenpolitiker steht Rede und Antwort CDU-Mann Wolfgang Bosbach referiert in Freital zu Flucht, Migration und Terror.

Wolfgang Bosbach sprach in Freital über aktuelle Politik. © dpa

Mit 120 Zuhörern war die Laterne im Freitaler Kulturhaus gut besetzt. Der Grund: CDU-Spitzenpolitiker Wolfgang Bosbach hatte sich angekündigt. Brisant auch sein Thema: „Flucht, Migration und Terror – Wie steht es um Deutschlands Sicherheit?“ Der 64-Jährige erklärte unter anderem, wie schwierig es sei, die rund 300 000 abgelehnten Asylbewerber abzuschieben. „Die meisten Asylsuchenden besitzen keinen Pass mehr. Die Bundesrepublik muss dann für diese Personen die jeweiligen Herkunftsländer bestimmen“, sagte Bosbach. Es werde noch Jahre dauern, bis diese Aufgabe bewältigt werden könne, so Bosbach.

Weiter sagte er, dass innerhalb der Europäischen Union nur zwölf Länder überhaupt Asylsuchende aufgenommen hätten. Sieben EU-Länder hätten bisher nicht einmal 1 000 Menschen Asyl geboten. „Diese Länder bekommen aber auch Geld von der EU und müssten eigentlich die anderen Mitgliedsstaaten bei der Finanzierung der Asylsuchenden unterstützen“, so Bosbach. Die EU habe noch viel Arbeit, diese Missstände zu beseitigen. Auch zu Sachsen äußerte sich der CDU-Politiker. Bosbach erinnerte an die Meinungsfreiheit als wichtiges Instrument der Demokratie. Fehler der Landesregierung müssten aber aufgearbeitet werden, sagte er in Bezug auf die Pannen, die bei der Festnahme und Verwahrung des IS-Terroristen Dschaber al-Bakr passiert waren. (SZ)

zur Startseite