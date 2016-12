Spitzenplatz für Christkindelmarkt Der Weihnachtsmarkt in Görlitz hat beim Test von MDR 1 Radio Sachen mit 1,3 abgeschnitten. Im sachsenweiten Vergleich heißt das Platz 1 – bislang.

Der schlesische Christkindelmarkt in Görlitz ist auf Platz 1. © nikolaischmidt.de

Moderator Silvio Zschage von MDR Radio Sachen hat am Sonntag den Weihnachtsmarkt in Görlitz getestet. Heute konnte er im Frühprogramm verkünden, dass es einen neuen Spitzenreiter in Sachen Familienfreundlichkeit gibt: Mit Gesamtnote 1,3 übernimmt der Christkindelmarkt die aktuelle Führung im Weihnachtsmarkttest des Radiosenders.

Auf dem zweiten Platz liegt Schwarzenberg (Gesamtnote 1,4). Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof Dresden (Gesamtnote 1,5) folgt auf Platz 3 in der aktuellen Bewertung. Bis 22. Dezember kommt Silvio Zschage als Tester täglich auf einen anderen Weihnachtsmarkt und befragt die Besucher nach ihrer Meinung. Um die Märkte zu vergleichen, werden Noten für Familienfreundlichkeit vergeben. Vier Kriterien gehen in die Bewertung ein: Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert, Service und Weihnachtsatmosphäre.

Das ausführliche Testergebnis mit den Bewertungen in den Einzelkategorien ist hier nachzulesen. (szo/tc)

