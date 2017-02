Spitzenplätze gefestigt Beide Naunhofer Mannschaften spielen um den Aufstieg mit.

© Symbolfoto: Thomas Eichler

In Leutersdorf fand der 3. Spieltag der Radball-Bezirksliga Dresden statt. Das Starterfeld versprach schon im Voraus spannende Spiele. Es trafen der aktuelle Tabellenführer Naunhof 1. mit Christian Mohn und Dennis Schulze sowie Naunhof 2. mit Jürgen Lehmann und Dietmar Schulze auf die direkten Verfolger aus Lückersdorf-Gelenau, Leutersdorf, sowie die kämpferisch starken Mannschaften aus Neustadt. Dabei schlugen sich die beiden Naunhofer Teams erneut sehr gut und holten wichtige Punkte im Kampf um den Spitzenplatz, der zum Aufstieg in die Landesliga berechtigt.

Naunhof 2. begann das Turnier gegen die erste Mannschaft aus Neustadt und siegte verdient mit 4:2. Gegen stark spielende Leutersdorfer funktionierte das Spielsystem dann jedoch nicht wie gewünscht, die Punkte gingen beim 3:6 an den Kontrahenten. Im letzten Spiel gegen Neustadt 2. gab es nach hartem Kampf einen Punkt (3:3).

Drei Siege und die erste Saisonniederlage sind das Resultat von Naunhof 1. Im ersten Spiel drehten Christian Mohn und Dennis Schulze ein 0:1 noch zum 2:1 gegen Lückersdorf. Gegen Neustadt 2. ließ das Duo dann zu viele Großchancen aus und verlor 1:3. Neustadt 1. dagegen war im dritten Spiel chancenlos, Naunhof 1. gewann deutlich mit 6:0. Im abschließenden Duell mit Gastgeber Leutersdorf spielten beide Teams mit hohem Tempo. Naunhof 1. hatte das bessere Ende für sich und gewann mit 3:0 und festigte damit den 1. Tabellenplatz. Zweiter ist Naunhof 2.

Das nächste Turnier findet am 18. März in eigener Halle in Lauterbach statt. (ds/rt).

