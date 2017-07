Spitzenjahrgang erwartet In Sachsens Weinbergen hängen gesunde Trauben dicht an dicht. Doch noch dürfen die Sektkorken nicht knallen.

Was könnte der Weinjahrgang bringen? Winzer Friedrich Aust beim Bonitieren. Dabei werden die Trauben im jetzigen Zustand gewogen und gezählt – was Hinweise auf die Ernteerträge 2017 gibt. © Norbert Millauer

Die Sonne wärmt schon am frühen Vormittag kräftig auf den Höhen zwischen Radebeul und Meißen. Im Weingut von Friedrich Aust wird jetzt schon gewogen und gezählt. Weintrauben wiegen und Beeren zählen nennen die Fachleute das Bonitieren. Winzer Aust: „Es dient dazu, den Ernteertrag abzuschätzen und die Qualitäten einzuordnen.“

Und, was wird es mit diesem Jahrgang 2017? Um die Frage zu beantworten, muss Aust ausholen, auf die Fröste von Ende April, Anfang Mai verweisen. Das waren nochmals richtige Winterfröste mitten in der Blüte. Vor allem spätaustreibende Sorten wie der Riesling hätten gelitten. Etwa die Hälfte davon wurde geschädigt.

Doch Aust jammert deswegen nicht. Er rechnet über alle Trauben insgesamt mit einem Ertrag von zwei Dritteln der Menge vom letzten Jahr. Wozu man wissen muss: Der Jahrgang 2016 war seit Langem der beste Mengenjahrgang im Sachsenwein.

Jetzt stehen die Trauben gut im Saft, der Niederschlag garantiere gutes Wachstum. Und: Aust hofft auf noch mehr Sonnenscheindauer als bisher. Dann ist er sicher, dass gerade aus den Rebstockreihen, wo einige ausgefallen sind, gerade die anderen doppelt Kraft für einen Spitzenwein bekommen.

Eine Zuversicht, die in vielen Aussagen auch Felix Hößelbarth, Kellermeister im Stadtweingut Hoflößnitz, teilt. Trauben sind viele dran, das kann eine gute Ernte werden, sagt er. Wenn, ja wenn der Regen nicht mehr so heftig draufschlägt oder gar noch mal Hagel kommt. Wenn die Wechsel zwischen Nässe und Sonne allerdings genauso fortdauern, so sieht Hößelbarth eine größere Gefahr mit Pilzbefall, der sich jetzt schon ausbreitet.

Auch in den Meißner Weinbergen wird diese überwiegende Zuversicht auf einen besonderen Jahrgang geteilt. Hinter den Rebzeilen von Rothes Gut schauen die Türme des Doms hervor. Winzer Tim Strasser lächelt versonnen und blickt auf die erbsengroßen grünen Beeren, die allenthalben prall und gesund reifen. Ein sehr guter Jahrgang 2017 zeichnet sich derzeit ab. Vielleicht einer der besten in den ersten sieben Jahren des jungen Unternehmens. An diesem Wochenende soll das Jubiläum mit einem großen Hoffest gefeiert werden.

„Wir hatten schöne, warme Sommertage“, sagt Strasser. Entscheidend dabei: Es war nicht zu heiß, sodass die Trauben zum Beispiel Sonnenbrand erlitten hätten. Gleichzeitig fiel ausreichend Niederschlag. „Bei unseren Lehm-Löss-Böden wäre gar nicht so viel nötig gewesen. Aber für sandigere Lagen war es sicher gut“, sagt Strasser. Durch die Feuchtigkeit begünstigte Pilzkrankheiten behält er im Blick, um rechtzeitig reagieren zu können.

Quer gegenüber von Strassers Rebzeilen bewirtschaftet Thomas Herrlich auf der rechtselbischen Seite mit dem Meißner Kapitelberg eine der besten Lagen Sachsens. Er bestätigt den Eindruck seines Kollegen: „Wieder ein Jahrgang zur Freude des Winzers und demzufolge später auch des Weintrinkers.“ So lautet ein erstes Fazit des Vincenz-Richter-Winzers.

Gleichzeitig warnt der erfahrene Meißner vor verfrühter Siegeszuversicht. Was bedeuteten schon ein paar Tage Vegetationsvorsprung. „Der Herbst macht den Wein, Winter, Frühjahr und Sommer sind das Fundament“, sagt Herrlich.

Sachsens Winzern wären gute Ergebnisse hochwillkommen. Nach Jahren mit eher unterdurchschnittlichen Erntemengen konnten sie 2016 wieder Spitzen-Quantitäten in ihre Keller bringen. Durchschnittlich fuhren Sachsens Weinanbauer 2016 einen Ertrag von 59 Hektolitern pro Hektar ein. Nur beim Rekord 2008 lag die Ausbeute mit 60 Hektolitern noch darüber.

