Spitzenjahrgang erwartet In Sachsens Weinbergen hängen gesunde Trauben dicht an dicht. Doch noch dürfen die Sektkorken nicht knallen.

Macht derzeit jedem Winzer Spaß: Rothes-Gut-Chef Tim Strasser und Annekatrin Rades spazieren durch die mit vielversprechenden Trauben behangenen Rebzeilen. © Claudia Hübschmann

Die Sonne wärmt schon am frühen Vormittag kräftig auf den Höhen über Meißen. Das durch den häufigen Regen stark sprießende Grün des Weins ist frisch verschnitten. Hinter den Rebzeilen von Rothes Gut schauen die Türme des Doms hervor. Winzer Tim Strasser lächelt versonnen und blickt auf die erbsengroßen grünen Beeren, die allenthalben prall und gesund reifen. Vergessen sind die Schrecken der Spätfrostnächte im April. Ein sehr guter Jahrgang 2017 zeichnet sich derzeit ab. Vielleicht einer der besten in den ersten sieben Jahren des jungen Unternehmens. An diesem Wochenende soll das Jubiläum mit einem großen Hoffest gefeiert werden.

„Wir hatten schöne, warme Sommertage“, sagt Strasser. Entscheidend dabei: Es war nicht zu heiß, sodass die Trauben zum Beispiel Sonnenbrand erlitten hätten. Gleichzeitig fiel ausreichend Niederschlag. „Bei unseren Lehm-Löss-Böden wäre gar nicht so viel nötig gewesen. Aber für sandigere Lagen war es sicher gut“, sagt Strasser. Durch die Feuchtigkeit begünstigte Pilzkrankheiten behält er im Blick, um rechtzeitig reagieren zu können.

Quer gegenüber von Strassers Rebzeilen bewirtschaftet Thomas Herrlich auf der rechtselbischen Seite mit dem Meißner Kapitelberg eine der besten Lagen Sachsens. Er bestätigt den Eindruck seines Kollegens: „Wieder ein Jahrgang zur Freude des Winzers und demzufolge später auch des Weintrinkers.“ So lautet ein erstes Fazit des Vincenz-Richter-Winzers. Die ergiebigen Niederschläge helfen aus seiner Sicht, das Defizit von 500 bis 600 Millimeter Niederschlag aus den letzten drei Jahren aufzuholen. Derzeit würden er und seine Mitarbeiter bei einigen Sorten und auf ausgewählten Flächen eine sogenannte Grüne Lese durchführen. Praktisch entfernen die Winzer bei diesem Arbeitsgang an stark tragenden Stöcken einige Trauben, dünnen so die späteren Erträge aus. Auf diese Weise wird die Qualität des künftigen Jahrgangs schon jetzt verbessert. Dies so zu entscheiden, sei in den letzten 25 Jahren nicht immer möglich gewesen, betont Thomas Herrlich.

Gleichzeitig warnt der erfahrene Meißner vor verfrühter Siegeszuversicht. Was bedeuteten schon ein paar Tage Vegetationsvorsprung. „Der Herbst macht den Wein, Winter, Frühjahr und Sommer sind das Fundament“, sagt Herrlich. Die letzten zwei bis drei Wochen vor der Ernte entschieden über alles. „Fallen sie trocken und sonnig aus, dann ist alles gut. Bei Regen faulen die Trauben und ohne Sonne können sie nicht reifen“, so der Vincenz-Richter-Winzer.

Links zum Thema Kommentar: Die Erben der Weinstraße

Hilfreich für Sachsens Wein dürfte es in den kommenden Wochen sein, wenn sich das Jojo-Wetter zunächst fortsetzen würde. Bereits seit mehreren Wochen beeinflussen wechselweise Hochdruckgebiete aus dem Raum Azoren und Spanien sowie atlantische Tiefs das Wetter in Deutschland. In schöner Regelmäßigkeit wechseln sie sich über dem Freistaat ab. Ideal wäre es, gelänge es den südeuropäischen Hochs spätestens zur Weinlese ab Ende September eine Brücke zu den Hochdruckgebieten über Westrussland zu schlagen und so eine stabile Trockenlage herzustellen.

Sachsens Winzern wären gute Ergebnisse hochwillkommen. Nach Jahren mit eher unterdurchschnittlichen Erntemengen konnten sie vergangenes Jahr erstmals wieder Spitzen-Quantitäten in ihre Keller bringen. Durchschnittlich fuhren die Weinanbauer 2016 einen Ertrag von 59 Hektoliter pro Hektar ein. Nur beim Rekord 2008 lag die Ausbeute mit 60 Hektolitern noch darüber.

Details zur Jubiläumsfeier von Rothes Gut gibt es weiter unten im Veranstaltungsbereich der Internetseite www.rothesgut.de

zur Startseite