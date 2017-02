Spitzenfeld beim Dresden-Triathlon

Schon 150 Starter haben sich zum dritten Dresden-Triathlon am 25. Juni angemeldet. Das teilt Veranstalter Uwe Jeschke mit. Für Einsteiger gibt es dieses Jahr eine auf 800 Meter verkürzte Schwimmstrecke in der Elbe von der Waldschlößchen- bis kurz vor die Albertbrücke. Dann müssen sie noch 20 Kilometer am Käthe-Kollwitz-Ufer radeln und fünf Kilometer zum Terrassenufer laufen. Die längere Distanz beginnt am Blauen Wunder mit 3,5 Kilometern Schwimmen. Danach sind 40 Kilometer zu radeln und zehn Kilometer zu laufen.

Für diese olympische Distanz hat sich jetzt der in Dresden geborene Alexander Schilling angemeldet. Der 28-Jährige ist jüngster Triathlet in der deutschen Allzeit-Top 50. Auch der Profi-Athlet Marc Unger tritt an. „Ich glaube, dass wir im Osten Deutschlands das beste Starterfeld auf der olympischen Distanz haben“, sagt Veranstalter Jeschke. 2016 traten 350 Starter beim Dresden-Triathlon an. (SZ/phi)

Anmeldung: www.dresdentriathlon.de

