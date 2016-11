Spitzberg-Kinder tüfteln für Wettbewerb

Auch in diesem Jahr nehmen die Mädchen und Jungen des Kindergartens Am Spitzberg in Cotta wieder an einem Tüftel-Wettbewerb teil. Ausgeschrieben wurde der Wettstreit von der Käpt’n Browser gGmbH in Berlin, der Träger der Cottaer Kita ist. Diesmal lautet das Motto „Dinge und Entwicklungen, die das Leben vereinfachen“. „Die Kinder beschäftigen sich eine Zeit lang mit dem Thema. Die Ergebnisse werden wir dann nach Berlin einsenden“, erklärt Kita-Leiterin Arita Martin.

Bereits zum siebenten Mal sind die Spitzberg-Kinder beim Wettbewerb dabei. Fünfmal haben sie schon gewonnen und eine Geldspende erhalten. Derzeit besuchen 44 Mädchen und Jungen die Kita. (hui)

