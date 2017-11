Spitzahorn auf Friedhof wird gefällt Der Baumkrustenpilz hat der Wurzel zugesetzt. Jetzt droht der Baum auf dem Frauenfriedhof in Zittau zu kippen.

Der Ahorn muss weg. © Mario Heinke

Ganze 24 Meter ragt der Spitzahorn in den Himmel auf dem Evangelisch-Lutherischen Frauenfriedhof in der Hammerschmiedtstraße. Die Baumkrone hat einen Durchmesser von 15 Metern. Der Baum ist 105 Jahre alt. Das steht in dem dicken Gutachten des Baumsachverständigen Hilmar Pietzuch, das bei Friedhofsmitarbeiterin Kristel Rönsch auf dem Schreibtisch liegt.

Der Baumexperte untersuchte das beeindruckende Gewächs eingehend, unter anderem mittels Bohrwiderstandsmessverfahren und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: Der Baum muss weg. Unter Handlungsempfehlungen schreibt er: „Zur Herstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sollte der Baum im Zeitraum bis 28. Februar 2018 gefällt werden.“ Hauptursache für das Todesurteil ist der Brandkrustenpilz, der als Fäule-Erreger besonders den Wurzelbereich stark geschädigt hat. Die Baumkrone weise starke Versorgungsdefizite auf und nur eine zwölf Zentimeter dicke Kruste im unteren Stammbereich ist noch fest, ansonsten dominiert im Innern die Fäule. Gefahr sei im Verzug, denn der Baum könne jederzeit ohne äußere Einwirkung umkippen, so das Gutachten. Würde der 24 Meter hohe Baum auf die Bundesstraße fallen, wäre diese wohl voll gesperrt. „Wir fällen den Spitzahorn nach dem Totensonntag“, sagt Frau Rönsch nicht ohne Bedauern.

Sie befürchtet wieder zahlreiche Beschwerden von Besuchern, die der Friedhofsverwaltung vorwerfen, sie würde Kahlschlag betreiben. Die Erinnerungen an den November vergangenen Jahres sind im Gedächtnis haftengeblieben. Als die Friedhofsverwaltung damals 40 Fichten, die vom Borkenkäfer befallen waren, an der Urnengemeinschaftsanlage fällen ließ, klingelte tagelang das Telefon. Die Friedhofsverwaltung hofft nun, durch frühzeitige Information die Welle der öffentlichen Empörung eindämmen zu können. Schließlich gibt es zur Fällung keine Alternative, so Frau Rönsch.

Weil der Baum direkt an der Friedhofsmauer unweit der Fahrbahn der Bundesstraße steht, wird er wohl nur stufenweise zurückgeschnitten werden können.

Der Frauenfriedhof ist der älteste der Stadt. Seine Geschichte ist eng mit der Kirche „Maria unserer lieben Frauen“, im Volksmund „Frauenkirche“ verbunden. Als romanische Basilika wurde sie als Wegekirche von Johanniter Kreuzherren zu Beginn des 13. Jahrhunderts erbaut. Die erste urkundliche Erwähnung stammt von 1355. Heute wird die Frauenkirche fast nur noch für Trauerfeierlichkeiten genutzt.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ist bemüht, den eindrucksvollen städtischen Parkfriedhof in Ordnung zu halten. Das ist nicht ganz einfach, denn der seit Jahren um sich greifende Kulturwandel im Bestattungs- und Friedhofswesen lässt die Einnahmen dramatisch schrumpfen. Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen. Viele Grüfte sind leer, zugeschüttet oder zurückgebaut. Gab es 1974 auf dem Friedhof noch 16000 Grabstellen, sind es derzeit gerade mal noch 2 800.

zur Startseite