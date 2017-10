Spittelwiesenweg gesperrt Bis November ist die Straße in Bautzen dicht. Grund sind Arbeiten für ein neues Wohngebiet.

Am Bautzener Spittelwiesenweg wird gebaut. © dpa

Autofahrer werden noch eine Weile den Bautzener Spittelwiesenweg meiden müssen. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, bleibt die Strecke bis Ende November voll gesperrt. Erst im Dezember sollen die Sperrschilder wieder verschwinden.

Gebaut wird auf Höhe der ehemaligen Zierpflanzen-Firma. Dort entstehen mehrere neue Grundstücke für Eigenheime. Notwendig ist die Straßensperrung, weil die Bauarbeiter mit der Medienverlegung für das neue Wohngebiet beschäftigt sind.

Die Fläche, die in etwa so groß ist wie vier Fußballfelder, gehört dem Bautzener Bauunternehmer Roland Zetsch. Der hatte im Sommer damit begonnen, das alte Firmengebäude abreißen zu lassen. Zetsch plant auf der Fläche etwa 32 Eigenheime. Die Baugrundstücke werden zwischen 600 und 1 200 Quadratmetern groß sein.

Dem Bauunternehmer gehört auch die angrenzende Sonnenblick-Siedlung. Dort hat er Häuser im Toskana-Stil verkauft. Wer aber glaubt, dass am Spittelwiesenweg eine weitere Toskana-Siedlung entstehen soll, der irrt. Mit dem Verkauf der Grundstücke endet für Roland Zetsch im neuen Wohngebiet das Geschäft. Anders als bei der Toskana-Siedlung, übernehmen die Grundstücksbesitzer den Bau in Eigenregie. Sie können die Optik des Hauses also frei wählen, müssen sich allerdings an die Vorgaben der Stadt halten. (SZ/mho)

