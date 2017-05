Spion oder Friedenstifter? Der Kremlflug von Mathias Rust vor 30 Jahren sorgt noch immer für Erstaunen.

Mathias Rust in einer Talkshow vor fünf Jahren. © imago/Michael Wigglesworth

Auch 30 Jahre nach der spektakulären Landung des Deutschen Mathias Rust in der Nähe des Roten Platzes in Moskau staunen die Menschen immer noch: Wie schaffte der Teenager diesen Flug, ganz alleine, einmal über den Eisernen Vorhang hinweg, Hunderte Kilometer ins Herz der Sowjetunion hinein?

Am 28. Mai 1987 landet ein einmotoriges Kleinflugzeug gemächlich gegen 18 Uhr in der Moskauer Innenstadt, nur ein paar Meter vom Kreml entfernt. Dann steigt der schlaksige 18-Jährige aus der Cessna, plaudert mit Passanten und wird erst nach zwei Stunden vom sowjetischen Geheimdienst mitgenommen. Dass er gerade eine Staatskrise ausgelöst hat, scheint Rust nicht zu kümmern. Bis heute ranken sich Mythen und Spekulationen um den Flug. Die russische Wochenzeitung Argumenty i Fakty schreibt, dass mit der Aktion der Parteikader geschwächt werden sollte. Andere sind sich sicher, dass der Deutsche als Spion eingesetzt wurde. Rust selbst bezeichnete seinen Ausflug als Friedensmission, er wollte eine imaginäre Brücke zwischen Ost und West schlagen. Fakt ist: Die Reise war in Zeiten des Kalten Krieges eine Weltsensation. Denn mit derart einfachen Mitteln ist es noch niemanden zuvor gelungen, die scheinbar unüberwindbare Luftabwehr der Sowjetarmee zu unterfliegen. Als Konsequenz der Blamage verlieren mehrere Hundert Militärs ihren Job.

Doch auch für Rust nimmt der Ausflug zunächst kein gutes Ende: Wegen illegalen Grenzübertritts und Rowdytums wird er zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt. Er verbringt jedoch seine Zeit in einem Gefängnis in Moskau und wird bereits im Sommer 1988 begnadigt. In den Jahren danach findet Rust keine Ruhe. In Deutschland steht er wegen mehrerer Delikte vor Gericht, später soll er als Pokerspieler erfolgreich gewesen sein. Berichte kursieren, dass er in einem Yoga-Studio gearbeitet habe. Anderswo heißt es, er sei als Finanzberater in der Schweiz und in Estland aktiv. (dpa)

zur Startseite