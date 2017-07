Spinner nicht mehr eigenständig Fortan ist die bisher als GmbH tätige Firma in Lauenstein ein Betriebsteil des Mutterkonzerns mit Sitz in München.

Spinner Lauenstein hat bereits die Teilefertigung abgegeben. 15 Mitarbeiter wurden entlassen. © Archivfoto: Frank Baldauf

Der Hochfrequenzkabelhersteller Spinner Lauenstein hat seine juristische Eigenständigkeit verloren. Fortan ist die bisher als GmbH tätige Firma ein Betriebsteil des Mutterkonzerns mit Sitz in München. Diesen Schritt hatte deren Miteigentümerin und Geschäftsführerin, Katharina König, bereits Ende März angekündigt. Nach einer Mitteilung des Dresdner Amtsgerichtes hat die Konzernleitung diesen Schritt nun vollzogen. Demnach tagten am 20. Juli die beiden Gesellschafterversammlungen und verständigten sich auf einen Verschmelzungsvertrag. Dieser wird aber erst wirksam, wenn er in die Unterlagen des Amtsgerichtes eingetragen wurde, das für die Konzernmutter zuständig ist.

Die Verschmelzung ist Teil der Konzernstrategie „Spinner4works“. Mit dieser will der Konzern sich fit machen für die Aufgaben der nächsten Jahre. Für Lauenstein bedeutete das auch die Abgabe der Teilefertigung. Diese erfolgte zum 1. Juli. Das Unternehmen verständigte sich dazu mit der Firma Herbrig & Co Präzisionsteile. Diese übernahm zehn der 25 Mitarbeiter und mehrere Maschinen. Zudem pachtete sie das Gebäude der Dreherei an.

Die 15 Mitarbeiter, die nicht übernommen wurden, hatte Spinner betriebsbedingt entlassen.

Nach der Ausgliederung der Teilefertigung beschäftigt Spinner am Standort in Lauenstein 90 Mitarbeiter. (SZ/mb)

