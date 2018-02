Spindelfabrik wird abgerissen Die Stadt kann den Auftrag auslösen. Die Sächsische Aufbaubank hat die Förderung zugesagt.

Seit Jahren ein Ärgernis und ein Schandfleck: die alte Spindelfabrik an der Zschopau. © Archiv/André Braun

Waldheim. Endlich kann der Schandfleck am Zschopauufer gegenüber dem Rathaus abgerissen werden. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagte dem Stadtrat am Donnerstagabend, dass die Sächsische Aufbaubank der Vorab-Beschreibung des Vorhabens zugestimmt hat.

Damit steht das erhoffte Fördergeld in Aussicht. Bis zu dieser Zusage war es ein weiter Weg, denn in der seit Anfang der 1990er Jahre leer stehenden Industriebrache hatten sich unter anderem Turmfalken angesiedelt. Deshalb legte zunächst das Landratsamt wegen des Artenschutzes sein Veto gegen den Abriss ein. Inzwischen wurden aber Möglichkeiten gefunden, die Turmfalken umzusiedeln. Wegen des Artenschutzes muss der Abriss in Kürze beginnen.

Auf etwa 572 000 Euro werden die Gesamtkosten geschätzt. Die Stadt erhofft sich eine 90-prozentige Förderung. (DA)

