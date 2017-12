Spielzeuggarage vor Weihnachten fertig Die Arbeiten am Außengelände der Sebnitzer Kita Schlumpfenhausen sind fertig.

Für Spielgeräte der Kita Schlumpfenhausen gibt es einen Unterstand. © dpa

Sebnitz. Die Fahrzeuge und Spielgeräte der Bewohner von Schlumpfenhausen stehen nun sicher im Trockenen. Der neu gebaute Spielgeräte-Unterstand für die Kindertagesstätte am Lessingweg in Sebnitz konnte noch vor Weihnachten bezogen werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Arbeiten am Außengelände seien soweit fertig. Der vorhandene Spielplatz mit Mikadoturm, Schaukel und Klettergerüst wurde zudem mit einer neuen Umrandung aus Kunststoff-Elementen eingefasst. Damit soll verhindert werden, dass die umgebene Wiese in die Sandfläche unter den Geräten hineinwächst. In die neue Einfassung sollen noch eine Balancierstrecke sowie Bänke integriert werden. (SZ/dis)

