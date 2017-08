Spielzeug hat ein Dach überm Kopf Das Bauzentrum Willkommen sponsert der Kindertagesstätte Schlängelbachweg einen Carport – aus einem besonderen Grund.

Große Freude bei den Kindern der Kita Schlängelbachweg: Dank der Hilfe heimischer Firmen steht ihr Spielzeug nun trocken unter einem Unterstand, der hinten zu erkennen ist. © Dirk Zschiedrich

Für die Mitarbeiter des Bauzentrums Willkommen war es zunächst ein ungewöhnlicher Besuch. Thomas Schiebel, Erzieher und ehemals Hausmeister in der Kindertagesstätte Schlängelbachweg, war in das Geschäft auf der Zehistaer Straße gekommen. Er war nicht allein, Schiebel hatte eine Erzieher-Kollegin und eine aufgeweckte Schar fröhlicher Kinder mitgebracht.

Der Grund der Visite: Schon seit Längerem litt das Spielzeug für den Außenbereich der Kita unter dem Wetter, ein geeigneter Unterstand, alles zu schützen, fehlte. Das meiste stand draußen. Und so kamen Schiebel, seine Kollegin sowie die muntere Rasselbande auf die Idee, den Wunsch nach einer Unterstellmöglichkeit Fachleuten vorzutragen. Denn wo sollten sie denn nachfragen, wenn nicht in einem Baumarkt? Stephan Thamm, Willkommen-Niederlassungsleiter in Pirna, kam auf eine Idee: Während die Kinder den neuen Markt an der Zehistaer Straße erkundeten, besprach er mit Schiebel, wie man denn die Spielsachen künftig am besten schützen könnte. Das Ergebnis der Besprechung mündete darin, dass Willkommen der Kita einen Carport sponserte, einen hölzernen Unterstand, unter dem fortan die Spielsachen geparkt werden. Inzwischen steht die Konstruktion, sie kommt jetzt bunt daher, die Tischlerei Ritter und der Malerbetrieb Wohütt haben auch eine Aktie daran, dass das Unterfangen Carport gelang.

Die Kinder freuen sich sehr darüber, dass die Spielsachen nun im Trocknen stehen. Und auch Thamm freut sich, dass er helfen konnte – und durch den Besuch der Kinder im Baumarkt vielleicht schon ein paar Kunden oder Azubis von morgen gewonnen hat.

zur Startseite