Spielvergnügen zwischen Hubschrauber und Wasserrutsche Der Kinderspielpark Kaltwasser öffnet am Sonnabend seine Pforte. Die Preise bleiben auch in der neuen Saison stabil.

Betreiber Peter Kuhnt erwartet ab Sonnabend seine kleinen und großen Besucher im Kinderspielpark in Kaltwasser. Zwischen Hubschrauber und Frosch-Wasserrutsche warten 45 verschiedene Spielmöglichkeiten plus Gastronomie auf sie. Foto: André Schulze © andré schulze

So ein Wetter wie am Dienstag wünscht sich Peter Kuhnt auch für den Sonnabend. An diesem Tag öffnet der Kinderspielpark Kaltwasser wieder. „Sonne und warme Temperaturen locken die Leute viel lieber in den Park als Regen und Kälte“, sagt der Betreiber. Für ihn ist es bereits die 16. Saison, in der der kleine Park am ehemaligen Kulturhaus Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren empfängt.

Die Winterpause nutzten Peter Kuhnt und seine drei Mitarbeiter, um nicht nur den Spielgeräten mit neuen Farben ein frisches Aussehen zu geben. „Den Schwerpunkt legten wir auf die Gaststätte und die Küche. Beides wurde gründlich renoviert“, erzählt der Kaltwasseraner. Neue Spielgeräte anzuschaffen, das ist erst mal nicht der Plan des Betreibers. „Uns fehlt der Platz dafür – und wenn, dann kann das nur im Austausch mit vorhandenen Geräten und Attraktionen erfolgen.“

Auf 5 000 Quadratmeter erstreckt sich der Kinderspielpark. Inzwischen sind es 45 kleine und große Attraktionen, die in dem Areal geschaffen wurden. Peter Kuhnt hat sich der Kritik aus den Vorjahren angenommen. Da beklagten Besucher, dass sie zum Eintritt auch noch an den Spielgeräten löhnen müssen. „Deshalb verlangen wir jetzt nur an vier Stationen einen Fünfziger: bei den Miniloks, dem Kiddy-Fly, dem Motorradscooter sowie bei den Motorbooten“, zählt Peter Kuhnt auf. Das ist dem geschuldet, dass diese Gerätschaften mehr Wartung brauchen und elektrisch betrieben werden. In diesem Zusammenhang legt der Betreiber wert auf die Feststellung, dass der Tüv die Spielgeräte regelmäßig überprüft. Und: Die Preise sind wie im Vorjahr geblieben. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.

Über die Saison verstreut veranstaltet der Kinderspielpark verschiedene Veranstaltungen in seinem Areal (siehe Kasten). Der erste Höhepunkt wird dabei der Ostersonntag sein. Zudem ist man auch mobil unterwegs, denn eine Hüpfburg steht zur Ausleihe für den Kindergeburtstag zu Hause bereit, und mit dem eigenen Spielmobil begeistert Peter Kuhnt die Kinder auf Volksfesten und anderen Veranstaltungen.

Geöffnet ist ab 1. April täglich von 10 bis 18 Uhr.

www.kinderspielpark-kaltwasser.de

