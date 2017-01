Spielverderber Uwe Steimle, Botschafter von „Mensch ärgere dich nicht“, sagte zur Meisterschaft kurzfristig ab. Er hofft auf „Fairverständnis“.

Uwe Steimle wirbt seit 2015 für Dohnas Spielemeisterschaft. 2018 will er wirklich mitspielen. © M. Förster

Viele rümpften etwas die Nase, andere sprachen von „eben Künstler“. Die kurzfristige Absage von Uwe Steimle am Sonntag zur dritten Sächsischen Meisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ in Dohna hat dem Dresdner Schauspieler nicht gerade neue Freunde gebracht. Dohnas Hauptamtsleiter Tilo Werner wünschte ihm einen funktionierenden Kalender.

Steimle hatte die Zeit unterschätzt. Zwischen einem Auftritt am Sonnabendabend in Chemnitz und einem am Sonntagnachmittag in Torgau war einfach keine Zeit mehr, um in Dohna „Mensch ärgere dich nicht“ zu spielen. Das Finale war immerhin erst gegen 17 Uhr zu Ende. Gewonnen hat die Dresdnerin Annett Eulenberger, sie war die einzige Frau im Finale. Es tut ihm „aufrichtig leid“ und er hofft auf „Fairständnis“, lässt Steimle über Matthias Matzka ausrichten. Der Dohnaer Rechtsanwalt und CDU-Stadtrat kennt Steimle sehr gut und hatte ihn auch als Spielebotschafter für Dohna gewonnen. „Für das nächste Jahr hat er fest zugesagt“, sagt Matzka – und er werde seinen Freund daran erinnern. (SZ/sab)

