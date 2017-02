Spielträumer reanimieren den Schulclub In den Keller der Oberschule zieht wieder mehr Leben ein. Der Naundorfer Verein betreibt dort künftig seinen Freizeittreff. Auch Ferienangebote gibt es.

Lesen, spielen, quatschen – alles ist im Freizeittreff im Keller der Peter-Apian-Oberschule möglich. Seit Mittwoch sind die Naundorfer Spielträumer, zu denen auch Petra Santer (links) gehört, die Betreiber der Einrichtung. Nora Härtel und Vivien Markus haben die Räume schon inspiziert. Wünsche der Nutzer werden berücksichtigt. © Dietmar Thomas

Der erste Ansturm ist vorüber, die Schulbusse starten hinter der Oberschule. Es zieht kurz Ruhe ein in die Kellerräume, in denen bis vor zwei Jahren ein Schülerclub untergebracht war. Seit Mittwoch gibt es dort jetzt wieder an drei Tagen die Woche Freizeitangebote durch den Naundorfer Verein Spielträume. Der betreibt neben dem Kinder- und Jugendhaus Naundorf seit Anfang 2014 auch einen Freizeittreff am Peter-Apian-Platz. Weil die Kommune das Haus wegen unzulänglicher Auslastung verkaufen will, mussten die bisherigen Nutzer ihre Sachen packen. Viel ist es nicht, was mit umgezogen ist. Daher hat Petra Santer, die Ansprechpartnerin im Treff sein wird, erst einmal ein paar Spiele aus dem Jugendhaus mitgebracht. Darüber hinaus können sich die Kinder und Jugendlichen an einer Tischtennisplatte verausgaben. Es stehen eine Billardplatte und ein Tisch-Kicker bereit. Ein volles Bücherregal trennt den aktiven- vom Ruhebereich. Gewölbebögen geben den Räumen etwas Heimeliges. Der Eingangsbereich wirkt durch seine Farbigkeit fröhlich und einladend.

Gegenüber der Schulturnhalle soll in Zukunft der offizielle Eingangsbereich sein. Die Verbindung zwischen Freizeittreff und Schule wird durch ein Tor „gekappt“. Das ist gewollt, um die Bereiche Schule und Freizeit zu trennen. Außerdem, erklärt Petra Santer, steht der Treff nicht nur älteren Kindern offen. „Wir sind für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren da.“

Am Apianplatz habe es schon Stammpublikum gegeben. Santer und ihre Kollegen vom Jugendhaus hoffen, dass es gelingt, die bisherigen Nutzer auch von den neuen Räumen zu überzeugen. Die bieten Platz für die Kinder und Jugendlichen aller Schulen und auch die Förderschüler, die in Waldheim lernen und in Leisnig wohnen.

Die Schulclub-Räume gibt es schon viele Jahre. Anfänglich wurden sie von Vereinen betrieben. „Seit zwei Jahren ruhte das Angebot jedoch“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Vertreter der Kommune, des neuen Trägervereins und der Jugendhilfe hatten sich am Mittwoch vor Ort getroffen, um die Räume zu inspizieren und Absprachen zu treffen.

„In der nächsten Zeit wird sich das hier erst alles einspielen müssen“, sagt Petra Santer. Sie ist zunächst auf viele Neugierige eingestellt, die nur erstmal schauen wollen. Den meisten hat sie schon mit auf den Weg gegeben, mit Wünschen wiederzukommen. Die Jugendhaus-Mitarbeiterin will mit den Kindern kreativ sein, aber auch raus in die Natur gehen. Sie freut sich, wenn im Sommer der Schulhof neu gestaltet wird und neue Freizeitmöglichkeiten bietet. Welche Wünsche die Nutzer sonst noch haben, davon lässt sie sich gern überraschen und herausfordern. Denn für Petra Santer ist klar: „Die Älteren wollen nicht mehr mit mir basteln.“ Gebastelt wird möglicherweise in der ersten Winterferienwoche. Dann bieten die Spielträumer drei Tage Feriengestaltung in Leisnig an. Am Montag soll es ein Tischtennisturnier geben, am Freitag Spiel- und Quizspaß. Der Mittwoch ist fürs Schneemannbauen vorgesehen. Sollte es keinen Schnee geben, steht das Angebot, die Schneemänner aus Stoff und Papier herzustellen.

Geöffnet hat der Freizeittreff in den Ferien an Tagen der ersten Ferienwoche von 10 bis 16 Uhr.

In der zweiten Ferienwoche gibt es Angebote in Naundorf, bleibt der Leisniger Treff geschlossen.

