Spielträumer geben auf Der Verein zieht sich aus der Jugendarbeit der Stadt zurück. Wie es weitergeht, ist offen.

Bürgermeister Tobias Goth: „Die Kündigungen seitens des Vereins Spielträume sind raus, daran ist nicht zu rütteln.“ Doch wie geht es weiter? © André Braun

Leisnig. Der Verein Spielträume Naundorf hat die Trägerschaft für die Jugendarbeit in Leisnig abgegeben. Die Stadt steht nun vor der Aufgabe, diese neu zu organisieren. Elgine Turde la Cruz (Die Linke) stellte in der jüngsten Stadtratsitzung eine Anfrage, was denn nun mit der Jugendarbeit in der Stadt wird.

„Die Kündigungen seitens des Vereins Spielträume sind raus, daran ist nicht zu rütteln“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Der Verein wolle noch mobile Betreuung anbieten, aber ohne geförderte Kinder- und Jugendarbeit. Das Generationscafé solle erhalten bleiben und das eine oder andere kleinere Angebot. „Fraglich ist, ob dafür das Haus des Vereins in Naundorf genutzt wird oder die Bibliothek. Da laufen noch Absprachen“, so Goth.

Betreffs der Fachkraftförderung sei die Stadt mit dem Landratsamt im Gespräch, ob diese aufrechterhalten werden kann. „Wir hatten das für 2018 geplant und die Förderung war auch zugesprochen worden“, sagte der Bürgermeister.

Es sei fraglich, was mit dem Schülertreff in der Peter-Apian-Oberschule passiert. Die Stadt habe einen Verein angesprochen, der sich das zutraut. „Das ist ein neuer Verein, der aber anerkannter Träger der Jugendhilfe ist“, so Goth. Da laufen die Schlussverhandlungen. Das ist aber auch davon abhängig, ob die Förderung für die Fachkraft jetzt noch greift.

Es wurde allerdings auch ein Verein aus der Region angesprochen. Von dem steht aber die Stellungnahme noch aus. Der Bürgermeister versprach, an dem Thema dranzubleiben. „Wir wollen qualitativ gute Kinder- und Jugendarbeit anbieten. Wir brauchen aber dazu eine Vollzeitstelle als Fachkraftförderung und wir brauchen Vereine, die anerkannte Träger der Jugendhilfe sind“, so Goth.

Elke Bull, Vorsitzende des Vereins Spielträume, gibt für die Aufgabe der Trägerschaft vereinsinterne Gründe an, über die sie jedoch nichts sagen will. „Es ist ein Beschluss, der von der Mitgliederversammlung getroffen wurde, der uns aber keinesfalls leicht fiel“, sagte Elke Bull. Der Vertrag für die Fachkraft sei aufgelöst worden, ein weiterer Vertrag sei befristet gewesen und nicht verlängert worden.

