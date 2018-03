Spieltag der Wahrheit Für die Handballer der Region stehen entscheidende Partien an. In Anbetracht der Situation sind Siege fast Pflicht.

Die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln, am Ball Steve Böttger, müssen beim Zwickauer HC Grubenlampe antreten. Das Hinspiel ging für die HSG knapp verloren. © Dietmar Thomas

Döbeln. Nur noch vier Spieltage beziehungsweise fünf in der Bezirksliga Männer Leipzig, dann ist die Handballsaison 2017/2018 Geschichte. Für die Mannschaften aus der Region geht es um viel. Dabei reicht die Spanne von Kampf um den Meistertitel bis hin zum Ringen um den Klassenerhalt.

Sachsenliga Männer

Beim Zwickauer HC Grubenlampe (2./21:7) trifft die HSG Neudorf/Döbeln (4./15:13) auf einen der Favoriten auf den Meistertitel. Der Oberligaabsteiger will sofort wieder in die höhere Spielklasse zurück und hat dazu noch alle Chancen. Entsprechend hochmotiviert wird der ZHC gegen die HSG antreten. Auch mit dem Wissen, dass die Neudorf/Döbelner zuletzt zweimal gegen Mitbewerber Aue gewinnen konnten. Das Hinspiel in Döbeln entschied Zwickau mit 27:25 für sich. Eine Wiederholung wäre keine große Überraschung. Die HSG ist aber auch selbst in der Lage, dem Gastgeber mit einer guten Leistung die Suppe zu versalzen. „Endlich mal wieder auswärts“, sagte Trainer Thomas Schneider scherzhaft. Um dann anzufügen: „Wir wollen den Schwung der drei Heimspiele mitnehmen und auch in Zwickau bestehen.“ Dabei wisse er um die Schwere der Aufgabe, doch liege der Druck bei den Zwickauern.

Sachsenliga Frauen

Bei der SG HV Chemnitz 2010 II (4./20:14) reist die HSG Neudorf/Döbeln (1./27:9) als Tabellenführer und damit auch als Favorit an. Einfach wird diese Aufgabe aber sicher nicht. Nach der Hinrunde lagen die Chemnitzerinnen noch auf Rang elf, seit Rückrundenbeginn sind sie aber noch ungeschlagen und haben sich mit sehr guten Auftritten in die obere Tabellenhälfte gespielt. Das muss den Spitzenreiter warnen, er muss sich auf eine spielstarke Sieben einstellen. Erreichen die HSG-Frauen eine ihrer sehr guten Leistungen, dann ist der Auswärtssieg möglich. HSG-Trainer Daniel Reddiger hat vor der Aufgabe Respekt, will aber dennoch beide Punkte mitnehmen. „Es wird ein schweres Spiel. Bei den Chemnitzerinnen sind schon einige starke Teams gestolpert. Viele sehen das Spiel gegen Marienberg als Gradmesser, doch diese Partie in Chemnitz ist mindestens genau so wichtig“, sagte Reddiger.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (11./11:25) empfängt die SG Zabeltitz/Großenhain (4./21:15). Die Gäste stehen in der Tabelle dort, wo vor Saisonbeginn auch der VfL zu erwarten war. Aus unterschiedlichen Gründen läuft es bei den Waldheimern dieses Spieljahr nicht richtig rund. Die Leistungen sind einfach zu schwankend. Der VfL sollte zu Hause mit aller Konsequenz den Heimsieg anstreben, allerdings wird das gegen die recht solide auftretenden Gäste eine schwere Aufgabe. VfL-Trainer Michael Henoch hat alle Akteure an Deck. „Nach der ordentlichen Vorstellung in der Vorwoche wollen wir weiter punkten, um den Anschluss zu halten“, sagte Henoch.

Verbandsliga Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II (11./9:27) gastiert bei der SG Chemnitzer HC (5./16:20). Der Gastgeber steht zwar auf Platz fünf, der Abstand nach unten ist aber nicht so groß, dass der CHC ganz entspannt aufspielen kann. Auch die Chemnitzer brauchen noch Punkte und werden deshalb keine Geschenke verteilen. Bei der HSG ist immer die spannende Frage, wie groß der Spielerkader ist. Chemnitz muss als Favorit angesehen werden, aber die HSG kann mit einer optimalen Leistung durchaus eine Überraschung schaffen. Trainer Marc Süße sagte: „Es wird schwer. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um vielleicht einen Punkt mitnehmen zu können.“ Bis auf Tobias Claassen stehen alle Spieler zur Verfügung.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (7./16:20) spielt in eigener Halle gegen den SV Koweg Görlitz II (9./15:21). Zuletzt lief es beim VfL nicht optimal und der Kontakt zu den Spitzenplätzen ging damit verloren. Gegen die Neißestädterinnen sollte ein Heimsieg angestrebt werden und alle zur Verfügung stehenden Spielerinnen konzentriert ihr Leistungsvermögen ausschöpfen. Beim SV Koweg kommen immer mal wieder auch Anschlusskader der Oberligamannschaft zum Einsatz, das kann aber keine Entschuldigung für die eigene Erfolglosigkeit sein. Der Heimsieg wird kein Selbstläufer, wenn beim VfL alles passt, ist er durchaus möglich. VfL-Trainer Ulf Seeger sieht sein Team schon etwas in Zugzwang. „Es können bis zu vier Mannschaften absteigen, deshalb wäre ein Erfolg wichtig“, so Seeger. Bei Kati Kater, Anja Wadewitz und Franziska Rühle ist der Einsatz noch fraglich.

Bezirksliga Männer Leipzig

Im Nachbarschaftsderby stehen sich der SV Leisnig 90 (12./10:28) und der VfL Waldheim 54 II (10./14:24) gegenüber. Beide haben seit Wochen nur noch Niederlagen einstecken müssen und so ist diese prestigeträchtige Begegnung ein Abstiegsgipfel. Die Leisniger spielen seit etlicher Zeit endlich mal wieder in heimischer Halle und sie werden sich gegen den ebenfalls inzwischen sehr verunsicherten Gast einiges ausrechnen. Beide brauchen die Punkte dringend, wenn sie nicht absteigen wollen. Bleibt zu hoffen, dass trotz dieser Brisanz die sportliche Fairness nicht auf der Strecke bleibt und sich beide auf das Handballspielen konzentrieren. Das Derby hat zurzeit keinen Favoriten, der Ausgang dürfte offen sein.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./16:4) empfängt den SC DHfK Leipzig II (5./10:10). In heimischer Umgebung und in der derzeitigen guten Form ist der Tabellenführer Favorit. Bereits im Hinspiel konnte sich die HSG in Leipzig klar durchsetzen und wenn die Gäste nicht unterschätzt werden, spricht so ziemlich alles für einen Heimsieg des Spitzenreiters.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Die HSG Muldental 03 (4./8:10) hat die HSG Rochlitz/Geringswalde (2./16:4) zu Gast. Das wird gegen die konstant im Tabellenspitzenbereich stehenden Gäste keine leichte Aufgabe. Die Muldentaler sind spielerisch in der Lage, gute Handballkost abzuliefern und in heimischer Umgebung sicher hochmotiviert. Sie müssen sich aber auch auf einen spielstarken Kontrahenten einstellen, der selbst punkten will, um die Meisterschaftschance zu erhalten. Das spricht für eine gutklassige und wohl auch offene Partie.

