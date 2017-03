Spielpraxis für fast alle In der Vorbereitung auf die englische Woche feiert Dynamo Dresden zwei Siege. Ein Stürmer bereitet aber Sorgen.

Ein Spiel unter Freunden. Das Motto ist auch nach dem Abpfiff Programm, als sich beide Mannschaften von den Zuschauern feiern lassen. © Ralph Köhler

Er hat Wort gehalten. Nach dem 2:0-Sieg gegen Sandhausen hatte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus angekündigt, für die Partien gegen Liberec und Zwickau keine A- oder B-Teams, sondern mit Stamm- und Anschlusskader gemischte Mannschaften antreten zu lassen. Nur Patrick Wiegers kam in beiden Spielen über die volle Spielzeit zum Einsatz, da seine Kollegen Marvin Schwäbe (U 21) und Markus Schubert (U 19) bei den Nachwuchs-Lehrgängen des Deutschen Fußball-Bundes im Einsatz sind.

Mit Nils Teixeira als Kapitän und den drei U19-Spielern Tom Dornick, Willy Mörer und Marcel Hänsel auf der Bank traten die Dresdner am Sonntag beim FSV Zwickau zu einem Benefizspiel für die finanziell angeschlagenen Westsachsen an. Am Ende gewannen die Schwarz-Gelben durch einen Treffer von Stefan Kutschke mit 1:0.

Auch die Gastgeber ließen am Tag nach ihrem 2:1-Auswärtserfolg in der dritten Liga bei Sonnenhof Großaspach nicht die erste Elf auflaufen. Mit Robert Koch und Oliver Genausch saßen aber zwei ehemalige Dynamos zumindest auf der Bank. Während sich die Fans freundschaftlich verbunden in Schmähgesängen gegen fast alle ehemaligen Gegner der DDR-Oberliga ergingen, ließen es beide Mannschaften zunächst einmal ruhig angehen. Erst nach zehn Minuten gab es die erste Torannäherung der Dresdner. Doch Niklas Landgraf setzte seinen Versuch zu hoch an. Auf der Gegenseite steckte Julian Hodek zwei Minuten später auf Marcel Baer durch, doch der Mittelfeldmann des FSV konnte Wiegers nicht überwinden.

Vor allem über Dynamos linke Seite mit Marc Wachs und Niklas Kreuzer ergaben sich nun gute, wenn auch keine hundertprozentigen Gelegenheiten.

Minge moniert die Standfestigkeit

Kreuzers Schlenzer nach 14 Minuten war zu hoch angesetzt, eine Flanke des 24-Jährigen konnte Teixeira vier Minuten später nicht unter Kontrolle bringen. Nicht nur dabei fiel ein Problem auf, mit dem beide Mannschaften zu kämpfen hatten: mangelnde Standfestigkeit. Mehrfach rutschten die Akteure auf dem Rasen weg. Das monierte auch Dynamos Sportchef Ralf Minge auf der Tribüne im Gespräch mit seinem Ex-Mitspieler Hans-Uwe Pilz.

Aufklärung konnte nach dem Spiel Stefan Kutschke geben. „Beim Warmmachen war der Rasen noch recht trocken, da haben wir gedacht, es geht mit Noppen. In der Pause haben wir dann die Schuhe gewechselt.“ Zwar kamen die Zwickauer engagierter aus der Halbzeit und trafen durch Felix Geisler nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff gleich den Pfosten. Doch davon abgesehen ließen die Dresdner auch in den zweiten 45 Minuten kaum Zwickauer Chancen zu, was sich auch im Eckenverhältnis von 9:1 für die Gäste zeigte.

Auch die Dresdner gingen vor den insgesamt 10 134 Zuschauern lange Zeit nicht auf volles Risiko. In der 68. Minute war es Kutschke schließlich zu viel. Mit vollem Körpereinsatz ging der Stürmer im FSV-Strafraum auf den Ball, setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und zirkelte den Ball ins Tor. „Auch wenn heute die Freundschaft im Vordergrund stand, als Fußballer will man immer gewinnen“, kommentierte der 28-Jährige seinen Treffer.

Auch Robert Koch, der trotz des Großaspach-Spiels wenigstens auf ein paar Spielminuten gegen seinen Ex-Verein gedrängt hatte, konnte sich über den Gegentreffer freuen. Beim 1. FC Nürnberg hatte er mit Kutschke zusammengespielt. „Damals habe ich ihm beigebracht, wie man mit links schießt“, erinnerte sich der 31 Jahre alte Rechtsaußen. „Schön, dass es etwas gebracht hat.“

Bereits am Samstag war eine von Kapitän Marco Hartmann und dessen Vize Marvin Stefaniak angeführte Mannschaft in der Future League auf das Nachwuchsteam von Slovan Liberec getroffen. Im Sportpark Weißig setzten sich die Dresdner am Ende standesgemäß mit 5:0 durch. Die Tore für den Zweitligisten, der nur in der Anfangsphase so etwas wie eine Druckphase der Gäste zuließ, gingen auf das Konto von Pascal Testroet und Andreas Lambertz (jeweils zwei) sowie Philip Heise.

Eine Schrecksekunde gab es jedoch, als Testroet in der 65. Minute im Strafraum mit einem Abwehrspieler und dem Torwart kollidierte. Bei der Aktion bekam er einen Schlag auf den rechten Oberschenkel und musste als einziger Dresdner das Spielfeld vorzeitig verlassen. Wenige Minuten später ging der 26-Jährige mit einem gequälten Lächeln und einem Kühlbeutel auf der getroffenen Stelle in die Kabine. Unklar ist, wie schwerwiegend die Blessur ist.

FSV Zwickau – Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

Dynamo: Wiegers – Wachs (82. Mörer), Ballas, Starostzik (75. Dornick), Teixeira – Konrad – Kreuzer (89. Hänsel), Landgraf, Hauptmann, Berko – Kutschke.

SR: Sather (Grimma). Zu.: 10 134 (ausv.). Tor: 0:1 Kutschke (68.).

Dynamo Dresden – Slovan Liberec 5:0 (1:0)

Dynamo: Wiegers – Fabian Müller, Jannik Müller, Modica, Heise – Hartmann – Hilßner, Lambertz, Fluß, Stefaniak – Testroet (67. Landgraf).

SR: Hempel (Großröhrsdorf). Zu.: 300 in Weißig. Tore: 1:0, 2:0 Testroet (12., 52.), 3:0, 4:0 Lambertz (67., 80.), 5:0 Heise (86.).

