Spielplatzpaten gesucht Die Mitarbeiter des Bauhofes können nicht überall sein. Deshalb sollen sie Ehrenamtliche unterstützen. Zwei gibt es schon.

Sidney (14) und Nick (14) finden den Spielplatz in Schönerstädt ganz in Ordnung. Sie wünschen sich zwei Tore. Dann würde das Fußballspielen noch mehr Spaß machen. Der Verein Jugend aktiv Harthe sucht auch für diesen Spielplatz einen Paten. © Dietmar Thomas

Ein Bürger aus Schönerstädt bemängelte zur Ratssitzung die fehlende Grünpflege im Ortsteil und in Langenau. Die Straßenränder seien nicht gepflegt, die Gräben nicht geräumt und auf dem Spielplatz müsse der Rasen gemäht werden. Das ist in den letzten Tagen passiert. „Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten in Hinsicht auf das Personal und die Technik, die Grünpflege auch in den Ortseilen abzusichern. Wenn das Gras wächst, dann überall. Wir müssen Prioritäten setzen. Die Festlegung und Kontrolle obliegt dem Bauhof“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer.

Beim Thema Pflege des Spielplatzes hakte Stadtrat Ronny Walter (CDU) sofort nach. Denn er und der Verein Jugend aktiv Harthe, dessen Vorsitzender er ist, haben das Projekt Spielplatzpaten ins Leben gerufen. Solche gibt es schon in Waldheim. Die Idee hat der Verein aufgegriffen, weil er sie klasse findet. Gesucht werden rüstige Rentner oder Leute, die Zeit haben, sich um einen Spielplatz zu kümmern (DA berichtete). Dabei geht es vor allem um die Kontrolle des Platzes. „Der Spielplatzpate schaut sich regelmäßig auf dem Areal um, stellt Verunreinigungen fest oder sieht, dass eine Latte der Bank fehlt. Entweder, er kann den Schaden selbst beheben oder meldet dem Bauhof, was zu tun ist“, sagte Ronny Walter. Ordnung und Sauberkeit auf den Spielplätzen würden an oberster Stelle stehen. „Vielleicht haben die Paten ja auch eine Idee, wie der Platz mit wenig Aufwand noch schöner werden kann“, so Ronny Walter. Bisher haben sich zwei Harthaer gemeldet, die gern Spielplatzpate werden wollen – einer für den im Blockinnenhof an der Karl-Marx-Straße und einer für den an der Straße der Jugend. „Da noch einige Formalitäten zu erledigen sind, startet das Projekt ab Anfang nächsten Jahres“, so Walter zur Ratssitzung. Er fände es gut, wenn sich auch jemand aus Schönerstädt finden würde, der für den Spielplatz die Patenschaft übernimmt.

„Wahrscheinlich haben die Spielplatzpaten gar nicht viel zu tun. Vielleicht hat es eher eine erzieherische Wirkung auf die Nutzer, wenn es einen Spielplatzpaten gibt, der nach dem Rechten sieht. Dann wird sich der eine oder andere überlegen, ob er seinen Müll einfach liegenlässt oder ihn wegräumt“, so Ronny Walter.

Auch der Kultur- und Sozialausschuss (Kuso) hatte sich im Herbst vergangenen Jahres dem Thema Spielplätze gewidmet. Stadträtin Regina Roßbach und die berufene Bürgerin Sylvia Reichert-Penzel schauten sich die acht öffentlichen Spielplätze der Stadt an. Sie haben sich die Plätze nicht nur in Hinsicht auf Ordnung und Sauberkeit angesehen, sondern auch aus Sicht der Eltern, die mit ihren Kindern die Angebote nutzen.

Die beiden Frauen staunten, wie ordentlich und gepflegt die Spielplätze an allen Standorten waren. An Spielgeräten wird erhalten, was vorhanden ist. Sicher wäre es schön, wenn an einigen Stellen noch Spielgeräte aufgestellt werden könnten, so Sylvia Reichert-Penzel. Dafür hat die Stadt allerdings zu wenig Geld. Sie kann nicht jedes Jahr etwas Neues anschaffen. Der Kuso will aber bei der Diskussion zum Haushalt immer wieder versuchen, dass Geld für die Spielplätze eingeplant wird.

Für die Instandhaltung der Spielplätze und Geräte ist der Bauhof zuständig. Für jeden Spielplatz gibt es eine Dokumentation, die ständig ergänzt wird. Die Plätze unterliegen einer regelmäßigen Sicht- und Funktionsprüfung durch einen dafür ausgebildeten Bauhofmitarbeiter. „Festgestellte Schäden werden gleich behoben. Aller zwei Jahre überprüft zusätzlich ein Mitarbeiter des Tüv die Spielgeräte“, sagte Ronald Fischer. Die Spielplätze würden regelmäßig gereinigt und der Sand turnusmäßig ausgewechselt. Wöchentlich wird die Skateranlage kontrolliert.

Wer sich als Spielplatzpate engagieren will, kann sich bei Ronny Walter unter Tel. 0178 2181310 melden.

