Spielplatzbauer hoffen auf Geld Die Eltern wollten die Geräte eigentlich nur sanieren. Doch die Aufgabe ist schwerer als gedacht. Deshalb soll nun eine Online-Abstimmung helfen.

Die Eltern in Gottschdorf beteiligen sich zum zweiten Mal an der Fanta-Spielplatz- Initiative. Sie wollen den Spielplatz am Freizeitzentrum für die Kinder im Dorf erneuern, haben bereits bei verschiedenen Festen und beim Zampern Geld gesammelt und waren auch bei der Fanta-Spielplatz-Initiative des vergangenen Jahres erfolgreich. Damals konnten sie sich über 1 000 Euro freuen. Nun haben sie sich wieder um einen Zuschuss für ihr Projekt beworben.

Die Besucher der Fanta-Initiativen-Seite können nun abstimmen, welche Spielplätze finanzielle Unterstützung bekommen. Das Unternehmen will insgesamt 198 500 Euro an die 150 Projekte verteilen, die die meisten Klicks bekommen. 402 Initiativen haben sich um das Geld beworben. Der Abenteuerspielplatz von Gottschdorf stand Ende der vergangenen Woche auf Platz 91. Die Spielplatzinitiative aus Zerna, die ebenfalls an der Abstimmung teilnimmt (SZ berichtete), rangierte zurzeit an 35. Stelle. Anja Meckert aus Neukirch bittet um Unterstützung für die Eltern in Gottschdorf. „Bis Donnerstag, den 10. August 2017, kann pro Person einmal je Kalendertag für den Spielplatz abgestimmt werden“, schreibt sie.

Die Gottschdorfer haben schon lange vor, ihren Spielplatz zu sanieren. Die Gemeinde Neukirch hat dafür keine Mittel. Deshalb nahmen die Eltern die Sache selbst in die Hand. Sie wollten zunächst den Spielplatz nur ergänzen und sanieren. Doch während der Arbeit zeigte sich, dass die Holzgerüste komplett abgerissen werden mussten, und der Platz erst trockengelegt werden muss. „Unser Spielplatz soll einladen, andere kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen und somit die Dorfgemeinschaft zusammenbringen und stärken“, wirbt die Initiative. Der Spielplatz soll im September fertig sein. (SZ/pre)

