Spielplatz wird verlegt

© Symbolfoto: dpa

Kinder, Eltern und Großeltern in Pratzschwitz können aufatmen. Der Spielplatz, der bis vergangenen Herbst noch auf dem Neubaugebiet Seewiese stand, soll im Frühjahr an die Bushaltestelle an der Pratzschwitzer Straße verlegt werden und somit wieder nutzbar sein. Das teilt Bauträger René Morgenstern aus Pirna mit.

Auf dem Areal Seewiese werden 14 Eigenheime entsthen. Deshalb musste der Spielplatz weichen. Die Geräte wurden bereits im September 2016 abgebaut und gesichert. Mit dieser Maßnahme ist der Bauträger dem Wunsch zahlreicher Anwohner nachgekommen. Sie befürchteten, dass Schaukel, Wippe und Klettergerüst Vandalismus ausgesetzt sein würden. Die Borde für den neuen Spielplatz seien bereits gesetzt. Jetzt fehlten nur noch einige Zuarbeiten der Stadtverwaltung Pirna, erklärt René Morgenstern. Außerdem wartet er auf günstigeres Wetter.

Mit der geplanten Versetzung werde der Spielplatz aufgewertet. „Wir gestalten ihn neu nach modernen Sicherheitsaspekten“, erklärt der Unternehmer. So werde unter anderem Fallkies ausgelegt und das gesamte Gelände eingefriedet beziehungsweise bepflanzt. „Auf eigene Kosten“, betont der Bauträger.

Die 14 Parzellen auf dem Erschließungsgebiet Seewiese sind bereits alle an private Bauherren aus Pirna und Umgebung verkauft, informiert Morgenstern. Die große Nachfrage läge vermutlich auch an der günstigen Lage des Gebiets, nämlich der Nähe zu Pirna und zum Kiessee Birkwitz. Der Unternehmer ist mit der zügigen Vermarktung des Gebietes zufrieden. Im Vorfeld fanden umfangreiche archäologische Sicherungsgrabungen statt, bei denen die Fachleute jedoch nichts fanden.

