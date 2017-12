Spielplatz wird trockengelegt Im Naherholungsgebiet Forellenschenke in Sebnitz ist einiges geplant. Die Vorarbeiten laufen.

Mitarbeiter des Bauhofes legen eine neue Drainage am Spielplatz Forellenschenke. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Der Matschplatz im Naherholungszentrum Forellenschenke ist meist der Höhepunkt für die Kinder bei einem Spielplatzbesuch. Und der zeigt aber auch, dass das gesamte Areal ziemlich mit Wasser zu kämpfen hat, auch außerhalb des Matschplatzes. Deshalb haben Mitarbeiter des Sebnitzer Bauhofes in diesen Tagen einiges zu tun, um den Wasserfluss in seine Bahnen zu lenken. Oberhalb des Fahrweges an der Seilbahn muss mittels einer Drainage das sich stauende Regenwasser abgeleitet werden. Die Flächen um die Seilbahn können derzeit wegen der Nässe nicht fertiggestellt werden, informiert die Stadtverwaltung auf Nachfrage der SZ. Allerdings ist das nicht das einzige Problem. Der einst schönste Spielplatz von Sebnitz ist in die Jahre gekommen. Holzbalken sind verfault und so richtig schön sehen einige Spielgeräte auch nicht mehr aus. Dazu kam, dass die Seilbahn kaputt ist und auch nicht mehr repariert werden kann. Eine neue muss aufgebaut werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 5 000 Euro. Neben der neuen Drainage muss auch das Gelände angepasst werden. Das kostet 3 000 Euro. Die Stadt Sebnitz hat mit dem Naherholungszentrum Forellenschenke noch weitaus größere Pläne. Die Ausstattung stammt teilweise noch aus dem Jahr 1995. „Sie ist verschlissen und muss grundlegend erneuert werden“, sagt Rathaussprecherin Kerstin Nicklisch. In der Maßnahmeliste des noch zu beschließenden Doppelhaushaltes für die Jahre 2018/19 sind im ersten Jahr 20 000 Euro für die Bestandserfassung und die Planung eingestellt. In diesen Planungskosten ist auch die Vorbereitung des Bike-Parkes Sebnitz mit vorgesehen. Für beide Maßnahmen will die Stadt 370 000 Euro Fördermittel beantragen. Voraussetzung dafür sind aber noch die Genehmigungen verschiedener Behörden für beide Projekte. So müssen die Untere Forstbehörde und die Naturschutzbehörde gefragt werden.

