Spielplatz wird im Frühjahr eröffnet Die Arbeiten am Mehrgenerationenspielplatz in Rabenau sind beendet. Das Areal bleibt aber vorerst gesperrt.

© Symbolbild: SZ

Rabenau. Wie die Rabenauer Stadtverwaltung mitteilt, konnten die Arbeiten am Mehrgenerationenspielplatz an der August-Bebel-Straße in Rabenau bereits vor Weihnachten beendet werden. Allerdings bleibt der Platz vorerst gesperrt. Vor der Freigabe im Frühjahr soll die Vegetation geschont werden und Zeit bekommen, sich gut zu entwickeln. Der neue Spielplatz verfügt über ein neues ein Klettergerüst, ein Spielhaus, eine Wippe, eine Sitzgruppe sowie Geräte, die von Hobbysportlern genutzt werden können. Alle alten Elemente wurden entfernt. Die 13 großen Linden auf dem Gelände blieben erhalten. Der Platz wurde explizit so gestaltet, dass sich nicht nur Kinder beim Spielen wohlfühlen, sondern auch Erwachsene die Fläche als kleine Parkanlage zum Spazieren gehen und Verweilen nutzen können. Das Vorhaben war mit einem Volumen von 157 000 Euro eines der größten Projekte der Stadt Rabenau des vergangenen Jahres. (hhe)

