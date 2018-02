Spielplatz wird aufgepeppt Der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz will das Areal noch attraktiver für Kinder machen. Zur Finanzierung gibt es zwei Quellen.

Solch eine Kletterburg mit Rutsche soll entstehen. © Archiv: SZ

Birkwitz. Der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz plant, ein weiteres Gerät für den Spielplatz in Birkwitz anzuschaffen. Dazu gebe es bereits Gespräche mit der Stadt Pirna, sagt Andrea Kahl vom Förderverein. Die Vereinsmitglieder denken an eine Kletterburg mit Rutsche für Dreijährige. Spendengelder dafür liegen bereits vor, so Kahl. Auch ein Teil des Erlöses vom Ortsfest im vorvergangenen Jahr soll für das neue Spielgerät verwendet werden. Andrea Kahl hofft, dass die Stadt Pirna zusätzlich eine Sitzbank auf dem Areal aufstellt. Der Spielplatz befindet sich gegenüber des Kindergartens „Schatzfinder“. Auf dem Gelände befinden sich bereits eine Schaukel, ein kleines Drehkarussell, eine Wippe sowie ein Klettergerüst. Der Förderverein trifft sich am Mittwoch, um über den Stand Spielplatz-Aufwertung zu informieren. Außerdem wollen die Mitglieder über die Fortschreibung der Ortschronik des Doppeldorfes sprechen. (hui)

Treffen des Fördervereins, 21. Februar, 18.30 Uhr, Pratzschwitzer Straße 198, Birkwitz

