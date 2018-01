Spielplatz wächst in die Höhe Die Arbeiten auf dem Gelände des Kindererholungszentrums am Braunsteich (Kiez) in Weißwasser sind fast beendet.

Neue Spielgeräte stehen auf dem Kiez. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Arbeiten am neuen Abenteuerspielplatz am Kindererholungszentrum am Braunsteich (Kiez) in Weißwasser sind so gut wie abgeschlossen. Inmitten der Ferienanlage erstrahlen nun in frischen Farben neue Spielgeräte, Klettergerüste, Rutschen und Kletterwände aus Kunststoff. Rund 60000 Euro wurden dafür investiert. Auch wurden weitere Pflasterarbeiten an den Gehwegen bereits begonnen und die Brandschutzanlage ertüchtigt.

