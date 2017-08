Spielplatz sammelt Stimmen im Internet Die Zeisholzer Kinder wollen einen schöneren Platz zum Spielen in ihrem Dorf.

Für die Sanierung des Spielplatzes wird Geld gebraucht. © dpa

Der Spielplatz in Zeisholz soll saniert werden, doch das Geld ist knapp. Eine Initiative hat deshalb den Platz am Teichweg in dem Schwepnitzer Ortsteil schon vor einigen Wochen bei der Fanta-Spielplatzinitiative angemeldet. Er sammelt nun noch bis zum Donnerstag Stimmen auf der Webpräsenz von Fanta. Ziel ist, Geld zu gewinnen. Denn die 150 Projekte mit den meisten Klicks teilen sich die Summe, die Fanta zur Verfügung stellt. Der erste Platz erhält 10 000 Euro und so weiter. Die Plätze 16 bis 49 gewinnen 1 250 Euro, die Plätze 50 bis 150 können sich über einen Zuschuss von 1 000 Euro freuen. Die Initiative in Zeisholz stand am vergangenen Freitagabend auf Platz 83 mit 1 606 Stimmen.

Unterstützer können einmal pro Tag für ihren Favoriten abstimmen. Die Spielplätze in Gottschdorf und Zerna werben ebenfalls um Unterstützung. (SZ/pre)

www.fsi.fanta.de

