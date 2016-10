Spielplatz-Projekt auf der Zielgeraden Der VfL Pirna-Copitz will einen Spielplatz für Kinder errichten. Das Vorhaben funktioniert aber nur unter einer Bedingung.

Der Sportverein „VfL Pirna-Copitz“ kann aller Voraussicht nach wie geplant einen öffentlichen Spielplatz auf dem Vereinsgelände an der Birkwitzer Straße bauen. Wie der Verein mitteilt, will sich der Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke beim Landesliga-Heimspiel der ersten Männermannschaft am Sonnabend persönlich über den aktuellen Spendenstand zu diesem Projekt informieren. Bei diesem Termin will der VfL verkünden, dass der Spielplatz finanziert werden kann.

Die Idee zu dem Spielplatz entstand laut VfL-Geschäftsführer Oliver Herber gleich aus mehreren Anlässen. Der VfL möchte gern als familienfreundlicher Verein wahrgenommen werden und schafft dafür ein zusätzliches Angebot. Zudem fungiert der Spielplatz als zusätzlicher Aufenthaltsort für Kinder jener Eltern, die Sportveranstaltungen besuchen, die Kleinen aber nicht die ganze Zeit zuschauen wollen. Darüber hinaus lassen sich vielleicht auch Kinder, die vom Spielplatz aus Sportler beobachten, selbst einmal als VfL-Mitglied gewinnen.

Die Spielplatzidee funktioniert allerdings nur unter einer Bedingung: dass der Bau finanziert werden kann. Der Verein hat daher auf der Internetplattform „99funken“ einen Spendenaufruf gestartet. Der läuft noch bis zum 30. Oktober. Wenn laut Herber in etwa 10 000 Euro zusammenkommen, kann das Tobe-Areal gebaut werden. Ist das Geld da und zudem das Bauwetter günstig, soll der Spielplatz im Frühjahr 2017 eröffnet werden.

