Spielplatz-Premiere in Radeberg Die beiden Großvermieter haben sich im Radeberger Süden für ein Projekt zusammengetan. Und das sorgt für reichlich Begeisterung.

Nach der offiziellen Einweihung gab’s kein Halten mehr: Die Kinder stürmten den neuen Spielplatz an der Schönfelder Straße. © WBG

Radeberg. Dass der Weihnachtsmann Heiligabend Spielzeug bringt, ist ja meist nicht wirklich überraschend. Dass er aber gleich einen kompletten Spielplatz beschert, ist dann doch eher selten. An der Schönfelder Straße in Radeberg, nahe der Grundschule-Süd, gab’s jetzt als Überraschung kurz vor Weihnachten tatsächlich einen komplett neuen Spielplatz. Wobei in die Rolle des Weihnachtsmanns sozusagen die beiden großen Wohnungsunternehmen geschlüpft waren; die Wohnbau Radeberg und die Radeberger Wohnungsbaugenossenschaft. Die teilen sich ja die Wohnungen in diesem Bereich der Bierstadt quasi fast paritätisch auf – und haben sich letztlich auch die rund 25 000 Euro geteilt, die sie sich den mit wunderbaren Holz-Klettergerüsten ausgestatteten Spielplatz kosten ließen.

„Dass er nun quasi als Weihnachtsüberraschung übergeben werden konnte, ist zwar eine wirklich schöne Sache – war aber eigentlich so nicht eingeplant“, verrät Genossenschafts-Chefin Susann Sembdner. Denn auch hier zeigte sich ein aktuell bei so ziemlich jedem Bauvorhaben um die Ecke kommendes Problem: Die Firmen haben im Moment derart volle Auftragsbücher, dass es mitunter schwer ist, überhaupt noch Firmen mit freien Kapazitäten zu finden, um Bauaufträge vergeben zu können. „Auch der Spielplatzbauer hatte so gut zu tun, dass es mit der Realisierung dann ein bisschen gedauert hat“, so Susann Sembdner. Eigentlich sollte der Spielplatz schon in der wärmeren Jahreszeit übergeben werden können.

Die Kinder störte das natürlich nicht. Sie stürmten die Spielplatz-Premiere begeistert. Denn es ist das erste gemeinsame Projekt der Großvermieter. „Und gleich eines, das super funktioniert hat“, freut sich Wohnbau-Chef Sven Lauter, der gemeinsam mit Susann Sembdner und Kindern aus der nahegelegenen Kita „Max und Moritz“ das Band zur symbolischen Eröffnung durchschnitt. Und dann gab’s kein Halten mehr, die Kinder stürmten die neuen Klettergerüste regelrecht. Auch ein Sandkasten und zahlreiche Sitzmöglichkeiten gehören außerdem dazu; kein Vergleich mehr mit dem alten Klettergerüst, das hier bis dahin sein mehr und mehr trübes Dasein fristete.

zur Startseite