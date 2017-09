Spielplatz komplett Am Freitag ist das letzte Gerät aufgestellt worden. Benutzt werden kann es aber noch nicht.

Bodo Aleschewsky (links) und Simon Wismach von der Firma Naturholz Kästner Tanndorf montieren auf dem Mehrgenerationenspielplatz einen Crosstrainer. Damit sind alle Geräte aufgestellt. © Frank Korn

Der Aufbau war eine Sache von einer halben Stunde. Am Freitag haben Mitarbeiter der Firma Naturholz Kästner aus Tanndorf das letzte Gerät auf dem Mehrgenerationenspielplatz an der Franziskus-Nagler-Straße in Leisnig aufgestellt. Das Fundament für den Crosstrainer war bereits vorbereitet gewesen. So mussten Bodo Aleschewsky und Simon Wismach das Gerät nur aufsetzen und festschrauben. Anschließend verfüllten sie das Loch mit der Erde, die vorher ausgehoben worden war.

Allerdings bleibt das Verpackungsmaterial vorerst noch am Spielgerät. „Es muss erst die Abnahme erfolgen. Außerdem soll rund um das Gerät noch der Rasen anwachsen“, erklärte Thomas Schröder, Bauamtsleiter der Stadt Leisnig. Er bittet deshalb noch etwas um Geduld. „Vielleicht können wir den Mehrgenerationenspielplatz mit einweihen, wenn auch die Arbeiten am Schulhof der Oberschule abgeschlossen sind“, so Schröder. Er rechnet damit, dass dies im Oktober passiert.

Der Mehrgenerationenspielplatz soll über den Lindenplatz und die Franziskus-Nagler-Straße jederzeit frei zugänglich sein. Eigentlich war an dieser Stelle eine Skaterbahn gewünscht. In die Planungen haben über mehrere Monate sowohl die Lehrer als auch Vertreter der Schülerschaft ihre Vorstellungen und Ideen eingebracht. Der Wunsch nach einer Skaterbahn konnte an diesem Standort jedoch nicht erfüllt werden. „Wegen des zu erwartenden Lärms haben wir uns dagegen entschieden“, begründete Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Immerhin gibt es in Schulnähe auch noch Wohngebäude.

Die Geräte, die jetzt in Leisnig stehen, wurden in den Werkstätten in Tanndorf angefertigt. Sie bestehen aus robustem und unbehandeltem Robinienholz, das auf Spielplätzen nach den Erfahrungen der Fachleute inzwischen immer häufiger zum Einsatz kommt.

Möglichkeiten zur Betätigung gibt es viele. Die Kinder können zum Beispiel hangeln, klettern und auf Stangen rutschen. Auf einer Wackelplatte können Jüngere und Ältere gleichermaßen versuchen, über ihren Körpereinsatz eine Kugel im Inneren des Gerätes zu bewegen und in einem Loch zu versenken. Ältere kennen dieses Geschicklichkeitsspiel vielleicht noch von früher. Da galt es, mehrere kleine Kügelchen in Löchlein zu versenken. Die Spiele waren rund und in etwa so groß wie eine Florena-Cremedose. Mit dem Crosstrainer ist nun noch ein Gerät aufgestellt worden, das Beweglichkeit und Kondition fördert.

In die Umgestaltung der Schulhöfe von Grund- und Oberschule sowie den Bau des Mehrgenerationsspielplatzes wurde insgesamt eine halbe Million Euro investiert. Dafür wurde Fördergeld aus den Programmen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie „Brücken in die Zukunft“, aber auch Spenden genutzt. (mit DA/sig)

