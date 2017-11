Spielplatz kann gebaut werden Der Königskinder-Verein hatte noch auf einen Start in diesem Jahr gehofft. Einen symbolischen Spatenstich gibt es nicht, dafür aber etwas anderes.

Kinderspielplätze sollen nicht langweilig sein und müssen trotzdem den Sicherheitsstandards genügen. © Symbolbild/dpa

Moritzburg. Zu Monatsbeginn waren im Technischen Ausschuss des Moritzburger Gemeinderates zwei wichtige Beschlüsse für den Bau des neuen Mehrgenerationen-Spielplatzes gefasst worden. Für 32 549,50 Euro wurden die Landschaftsbau-Arbeiten an eine Dresdner Firma und für weitere 4 0 221,05 Euro das Anfertigen der Spielgeräte an den Bärnsdorfer Tischlermeister Carsten Winkler vergeben.

Nach einigen zwischenzeitlichen Rückschlägen – so gab es Probleme mit der Bereitstellung der Fördermittel, zudem wurde die Art und Weise der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bürgermeister und dem Verein beanstandet – stand damit dem Baustart kaum noch etwas im Wege. Inzwischen, so erfuhr die SZ auf Nachfrage von Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos), ist nun auch die Frist abgelaufen, in der nicht berücksichtigte Bieter den Vergabeentscheidungen der Gemeinderäte hätten widersprechen können.

Beginnen damit jetzt die Arbeiten auf der Fläche zwischen der ehemaligen Moritzburger Mittelschule und dem Gelände des Kinderhauses Kleiner Moritz, die vom Gemeinderat als Standort für den Mehrgenerationen-Spielplatz beschlossen wurde? „Nach dem Ende der Widerspruchsfrist ist der Auftrag an den Landschaftsbau-Betrieb rausgegangen“, sagt der Rathauschef. „Im Dezember noch mit den Arbeiten zu beginnen, ist allerdings wenig sinnvoll. Denn wie uns die Firma gesagt hat, würde sie jetzt und dann auch beim Aufstellen der Spielgeräte einen Bagger benötigen.“ Wenn es das Wetter zulässt, soll daher im Februar mit den Arbeiten begonnen werden. Dann auch Hand in Hand mit dem Bärnsdorfer Tischlermeister.

Carsten Winkler hatte gestern noch keine offizielle Bestätigung in der Hand, dass er den Auftrag auch tatsächlich ausführen kann. „Erst dann kann ich das benötigte Holz bestellen“, sagt der Tischlermeister. Bauen wird er die dem Moritzburger Schloss und dem Leuchtturm am Bärnsdorfer Großteich nachempfundenen Spielelemente vor allem aus Robinienholz. Das hält Wind und Wetter am längsten stand.

Am Wochenende hat der Bärnsdorfer mit Helfern aus dem Dorf wieder den von ihm gebauten Schwimmbogen auf dem dortigen Dorfteich aufgebaut. Denn am Sonnabend findet der beliebte Weihnachtsmarkt des Vereins Bärnsdorferleben statt.

Dem Verein Moritzburger Königskinder, der für das Spielplatzprojekt gegründet wurde und der in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren rund 30 000 Euro gesammelt hat, wäre ein Start noch in diesem Jahr freilich lieber gewesen. Oder ein Spatenstich.

Letzteres möchte der Bürgermeister nicht. „Das wäre Firlefanz, wenn dann zwei Monate nichts passiert.“ Darum möchte der Jörg Hänisch gemeinsam mit dem Verein an einem Adventsnachmittag gern ein kleines Treffen am künftigen Spielplatz organisieren, zu dem auch die ausführenden Firmen und Eltern eingeladen werden sollen. „Dort könnte dann ja auch noch mal vorgestellt werden, wie der Platz künftig aussehen soll“, sagt Silvia Mehlich, die Vereinsvorsitzende.

