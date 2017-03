Spielplatz kann gebaut werden Dem Vorhaben drohte erneut Verzug, weil der Bürgermeister den Vertrag zur Finanzierung ohne Gemeinderatsbeschluss unterschrieben hatte.

Schloss Moritzburg zum Spielen. Nachdem nun die fehlenden Beschlüsse des Gemeinderats nachgeholt wurden, sollte der Umsetzung des Vorhabens nichts mehr im Weg stehen. © Zeichnung: perspektive.grün

Die Antwort des Meißner Kommunalamtes auf den Prüfantrag des CDU-Gemeinderats Marcel Vetter war eindeutig. Sowohl über die Unterschrift von Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) unter die Finanzierungsvereinbarung mit dem Verein Moritzburger Königskinder als auch die Annahme der vom Verein zusammengetragenen 30 000 Euro für den Mehrgenerationen-Spielplatz hätte vorab der Gemeinderat entscheiden müssen (die SZ berichtete). Die Vorgabe für den Rathauschef lautete daher: Entweder die Beschlüsse werden nachgeholt oder, wenn es dafür keine Mehrheit gibt, muss der Vertrag rückabgewickelt werden.

Entsprechend angespannt waren die Nerven von Vereinschefin Silvia Mehlich und der anderen Mitglieder zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Schließlich hat es der vor drei Jahren gegründete Verein durch das große Engagement seiner Mitglieder geschafft, fast ein Drittel der jetzt geplanten Gesamtkosten von 100 000 Euro aufzubringen. Nun warten sie darauf, dass das Projekt endlich auch umgesetzt wird. Als nach Diskussion und Abstimmung die Entscheidung zu der von der Verwaltung vorgelegten Finanzierungsvereinbarung gefallen war, schrieb Silvia Mehlich dann auch sofort auf Facebook: „Antrag angenommen! 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung! Jetzt geht’s mir gut! Danke Euch allen!!!!!“ Die Nein-Stimme kam übrigens nicht von Marcel Vetter, sondern seinem Fraktionskollegen Peter Hebestreit.

Dieser hatte in der Diskussion Vetters Vorgehen verteidigt. „Er hat genau das gemacht, was ein Gemeinderat machen soll.“ Marcel Vetter begründete seinen Schritt vor allem damit, dass die Folgekosten für die Unterhaltung, laut dem vom Bürgermeister unterschrieben Vertrag, die Gemeinde tragen soll. Und dass deren Höhe von der Verwaltung nicht genannt wurde. Vor der Sitzung lag den Räten nun eine Berechnung vor. Diese geht von 4 365 Euro pro Jahr aus. Viel Geld angesichts der in den nächsten Jahren von der Gemeinde zu stemmenden Investitionen, etwa für Kita, Hort und Feuerwehr. Andererseits fallen auch in anderen Ortsteilen Unterhaltskosten für Gemeinschaftsobjekte an. Dennoch sagte Peter Hebestreit: „Mein Herz sagt Ja, mein Verstand Nein.“

So absolut wollte es Gerald Bibas (Pro Steinbach) nicht sehen. Er stellte vielmehr einen Antrag, die Kosten auf maximal 100 000 Euro zu deckeln und bei drohender Überschreitung notfalls ein Modul später zu bauen. Kämmerin Martina Klotsche gab daraufhin zu bedenken, dass es für das verschobene Modul dann aber auch keine Fördermittel geben würde. Schließlich wurde auf Vorschlag des Bürgermeisters in der Finanzierungsvereinbarung festgeschrieben, dass die Kosten für Planung und Bau maximal 100 000 Euro betragen dürfen. Damit war auch Gerald Bibas einverstanden.

Da inzwischen sowohl die 40-prozentige Förderung als auch der Haushalt genehmigt sind, sollen nun zeitnah die Ausschreibungen vorbereitet werden.

