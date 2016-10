Spielplatz in Naußlitz bleibt Nach der Aufregung um einen Brief hat es einen Termin vor Ort gegeben. Von Stilllegung ist keine Rede mehr.

© Symbolfoto

Dieser Termin dürfte die Sorgenfalten bei den Naußlitzer Eltern und ihren Kindern doch etwas geglättet haben. Vor einigen Wochen hatten sie einen Brief erhalten, in dem angekündigt wurde, dass im Nachbarort Ossig ein neuer Spielplatz entstehen, dafür aber der in Naußlitz sozusagen stillgelegt werden soll (Da berichtete). CDU-Stadtrat Christian Senftleben brachte das Problem in der Stadtratssitzung auf den Tisch. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) kündigte ein Gespräch mit den Naußlitzern an.

Im Rahmen dieses Vororttermins wurde beschlossen, die Spielfläche in Naußlitz nicht nur zu erhalten, sondern auch zu verbessern. „Zunächst werden durch den Stadtbauhof die Sitzelemente aus Beton, die Freiluftkegelbahn sowie der ehemalige Sanitäranbau am Gebäude der Wäscherolle zurückgebaut“, heißt es in einer Mitteilung auf der Roßweiner Internetseite.

Der Fußballrasen wird punktuell ausgeglichen, erhält neue Tore und ein Ballfangnetz. Die vorhanden Spielgeräte sowie die Freisitzüberdachung bekommen einen neuen Farbanstrich, wobei Christian Senftleben die Farbe zur Verfügung stellt und die Arbeiten von den Eltern ausgeführt werden. Die Überdachung der Freisitzfläche wird ausgebessert und eine Tischtennisplatte durch die Stadt aufgestellt. Mit dem Aufbau eines weiteren Kleinspielgerätes wird die Aufmöblierung der Spielfläche abgerundet. Bis spätestens April 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. (DA/fk)

