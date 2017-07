Spielplatz für Kinder und Senioren Kurort Rathen baut für 200 000 Euro einen Rastplatz, von dem besonders Radfahrer profitieren.

Rentner Friedhold Hinrichs hat auf dem neuen Aktivrastplatz am Elbufer in Kurort Rathen viel Spaß an der Bewegung. Das Angebot wurde sofort von Urlaubern und Einheimischen angenommen. Rentner Friedhold Hinrichs hat auf dem neuen Aktivrastplatz am Elbufer in Kurort Rathen viel Spaß an der Bewegung. Das Angebot wurde sofort von Urlaubern und Einheimischen angenommen.

Auch der elfjährige Niklas freut sich.

Annemarie Wollschläger ist begeistert. Die Urlauberin aus Berlin testet gerade die neue Fahrradreparaturstation. Ein kräftiger Mann hilft noch beim Einhängen des Fahrrads, doch alles andere geht dann leicht von der Hand. Eine stationäre Luftpumpe und ein Dutzend Werkzeuge hängen an der Metallsäule. „Das ist sehr praktisch, wenn man längere Radtouren macht“, sagt sie. Sie möchte unbedingt noch auf die Bastei und andere Felsen. Und genau dafür bietet der neue Aktivrastplatz in Kurort Rathen den Radfahrern noch einiges mehr.

Der neue Rastplatz







So stehen direkt am Elberadweg in Oberrathen sieben Fahrradgaragen zur Verfügung. Mit ihrem begrünten Dach passen sie sich prima ins Ortsbild ein. „Das dürfte insbesondere für Fahrer von teuren E-Bikes interessant sein, dass sie ihr Rad sicher verwahrt wissen können, wenn sie im Kurort und der Umgebung unterwegs sind“, sagt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Solche Garagen gibt es auch schon in Bad Schandau. In Rathen gibt es aber noch weit mehr. So wurden 18 Schließfächer aufgestellt. Neun haben eine Steckdose, wo man beispielsweise Fahrradakku oder Mobiltelefon aufladen kann. Den Strom gibt es gratis. Diese Dienstleistung ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Die Gemeinde erhofft sich, dass sich wegen der neuen Annehmlichkeiten die Verweildauer der durchfahrenden Radler im Ort verlängert. In der Regel führt das dann auch dazu, dass mehr Geld ausgegeben wird.

Dass Rathen mit dem Aktivrastplatz voll ins Schwarze getroffen hat, zeigen die vielen positiven Reaktionen von Urlaubern. Auch Susanne Krug und Sohn Niklas aus Schauenburg bei Kassel haben gleich mal die sechs Spielgeräte ausprobiert und haben sichtlich Freude daran. Richter sieht das gern. Auch wenn die allererste Idee zu diesem Projekt war, einen Seniorenspielplatz zu bauen. Das ist gerade in Spanien in Touristenorten der letzte Schrei. Doch das wäre in Rathen nicht gefördert worden.

Bei dem Aktivrastplatz am Elberadweg war das aber möglich. An Ideen mangelte es nicht. Jetzt stehen auf dem Gelände zwischen Bahnhof und Fähranleger neben den Garagen, Schließfächern und der Reparaturstation auch zwei Sitzgruppen mit Tisch, ein Dutzend Fahrradständer, Liegestühle und sechs Fitnessgeräte. Bei Letzteren lässt es sich nicht genau sagen, ob sie nun Spiel- oder eher Sportgeräte sind.

Für Friedhold Hinrichs handelt es sich eindeutig um einen „Mehrgenerationenspielplatz“. Er steht auf einem der Geräte und dreht eifrig die Hüfte hin und her. „Die Anlage ist viel schöner als bei uns“, sagt der 73-Jährige. Er kommt aus Eckental bei Nürnberg und macht Urlaub in Rathen. In seiner Heimat habe man Ähnliches versucht. Da gäbe es aber nur Sitzbänke und keinen Tisch. „Aber Radfahrer wollen doch auch mal ordentlich Brotzeit machen“, sagt er. Wie zum Beweis sind beide Sitzgruppen besetzt. Hinrichs wünscht dem Kurort Rathen, dass der Platz von Vandalismus verschont bleibt.

Bürgermeister Richter hofft, dass sich diesbezüglich auszahlt, dass hochwertige Produkte gekauft wurden. Rund 220 000 Euro wurden investiert. 85 Prozent davon sind Fördermittel. Und alles ist im Notfall demontierbar. Schließlich fließt die Elbe nur einen Steinwurf entfernt an dem neuen Kleinod vorbei. (SZ/gk)

Am Freitagabend, 4. August, wird der Platz mit einem kleinen Grillfest offiziell eingeweiht.

