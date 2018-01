Spielplatz demoliert Die Sachbeschädigung an einem Baumhaus ist nicht die einzige in der Stadt. Anwohner sind verärgert.

Am Baumhaus auf dem Spielplatz in der Steinbachstraße haben Unbekannte die Fenster zerstört. Auch das Holz ist zum Teil kaputt. © A.K.

Radebeul. Eine unschöne Überraschung erlebte eine Radebeuler Familie zu Neujahr auf dem Spielplatz in der Steinbachstraße in Serkowitz. Die Kinder und die Erwachsenen seien schockiert gewesen über den Zustand des Baumhauses nach der Silvesternacht, schreibt eine Leserin an die SZ und fragt: „Warum müssen die Plastikscheiben und das Holz mutwillig zerstört werden?“

Der Spielplatz war erst 2016 für rund 70 000 Euro neu gestaltet worden. Die Radebeulerin hofft nun, dass die Zerstörer gefunden werden und alles selbst reparieren müssen. „Vielleicht erinnert ihr euch mal, wie es sich anfühlt, auf einem Spielplatz zu toben, der mit Scherben und kaputtem Holz übersät ist. Echt Mist!“, schreibt sie.

Die Zerstörung auf dem Spielplatz war jedoch nicht die einzige in der Silvesternacht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, liegt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung in der Rosenstraße in Serkowitz vor. Unbekannte haben dort am Neujahrsmorgen mit einem Böller die Briefkastenanlage eines Wohnhauses beschädigt. Dabei wurde auch ein parkender Kia in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde noch nicht abschließend ermittelt, sagt Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Allein der Schaden am Kia werde aber auf circa 1 000 Euro geschätzt.

