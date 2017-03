Spielplatz braucht eine Frischekur Die Hortkinder stehen auf dem Hof in Stolpen in Schlamm und Matsch. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Nach jedem Regenschauer stehen die Stolpener Grundschüler auf dem Hortspielplatz im Dreck. © Symbolfoto: dpa

Auf dem Hortspielplatz der Stolpener Grundschüler mag wohl keiner mehr richtig spielen wollen. Bei trockenem Wetter geht es noch halbwegs. Doch nach jedem Regenschauer stehen sie im Dreck. Spielgeräte gibt es kaum. „Die Kinder gehen im Hort doch am liebsten raus. Aber die Bedingungen sind unzumutbar“, kritisierte jüngst der Stolpener Stadtrat Michael Walther (Liste CDU). Und er fordert, dass die Stadt da dringend etwas unternehmen müsse. Das Problem selbst besteht schon länger. Immer wieder wird auch in der Schulkonferenz darauf hingewiesen. Geändert hat sich bislang nichts.

Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) weiß um die Situation auf dem Spielplatz. Offenbar sind dort Baufehler aufgetreten. Die seien kein Verschulden der Stadt. „Es gab dort private Initiativen von Eltern. Die wurden zum Selbstläufer. Wir haben uns selbst nicht um die Ausführung gekümmert, sie auch nicht geprüft“, sagt er. Und er räumt ein, dass das ein Fehler gewesen sei. Denn offenbar ist das Gelände zu wenig befestigt, sodass bei Regen auch die Erdoberfläche abgespült wird. Der Stadt sei bewusst, dass man auch in neue Spielgeräte investieren müsse. Die sind nicht ganz billig. An die 15 000 Euro soll nur eines der Geräte kosten, die die Stadt aufbauen möchte. Einen Zeitplan für die Sanierung des Spielplatzes gibt es noch nicht. Doch das ist wohl nicht das einzige Problem. Derzeit besuchen an die 100 Kinder der Hort. Es könnten noch mehr werden und schon jetzt werde der Platz knapp. „Wir müssen deshalb auch innen einiges ändern“, sagt der Bürgermeister. Konkretere Aussagen gibt es derzeit offenbar nicht dazu.

Bereits im Jahr 2012 musste die Stadt Stolpen die Plätze im Hort der Basaltus-Grundschule aufstocken. Dafür wurden einige Räume komplett umgebaut. Die Kosten in Höhe von etwa 350 000 Euro musste die Stadt selbst tragen. Doch offenbar reicht jetzt die Hortfläche schon wieder nicht mehr aus. Mit dem Spielplatz könne man allerdings nicht so lange warten, bis die Platzprobleme gelöst seien. „Wir müssen uns hier einen Ruck geben und wenigstens ein Signal setzen“, sagt Stadtrat Michael Walther.

