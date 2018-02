Spielplatz an der Elbe bleibt zaunfrei

Die Stadt Pirna will den Spielplatz an den Elbwiesen auf der Altstädter Seite nicht einzäunen. Vielmehr will sich das Rathaus darauf konzentrieren, dass Gelände nach Silvester oder anderen Veranstaltungen zügig zu reinigen, falls sich dort Unrat angesammelt hat. Dies geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Stadtrates Ulf Weise (Wir für Pirna – Freie Wähler) hervor. Der Abgeordnete hatte gerügt, dass der Spielplatz an der Elbwiese nach Silvester arg verunreinigt war. Er erkundigte sich im Rathaus, ob es unter Umständen möglich sei, die Spielfläche zum Jahreswechsel oder ähnlichen Ereignissen abzusperren, um gefährliche Hinterlassenschaften wie Feuerwerkskörper oder Glasscherben zu vermeiden.

Nach Auskunft der Stadt wäre eine zeitweilige Absperrung des Spielplatzes sehr aufwendig und kostenintensiv. Zudem könnte dann auch der beliebte Spazierweg an der Elbe über einen gewissen Zeitraum nicht genutzt werden. Zudem könne auch ein Zaun nicht verhindern, dass Feuerwerkskörper auf dem Spielplatz-Areal landen, argumentiert die Stadt. Sie setzt stattdessen auf eine schnelle Reinigung. (SZ/mö)

