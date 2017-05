Spielplatz am Burglehnpfad Neben den aktuellen Bauarbeiten an der Hangkante zwischen Burglehnstraße und Vogelwiese soll dieses Jahr auch noch ein Highlight für die kleinsten Spaziergänger entstehen.

Von Copitz aus, hat man einen malerischen Blick auf die Pirnaer Altstadt. Doch ein neuer Aussichtspunkt am Ende des Wohngebietes Vogelwiese ist nicht das einzige Vorhaben der Stadt. © Archiv/SZ

Pirna. Die Kreisstadt hat jetzt begonnen, weitere Teilbereiche des Burglehnpfades in Copitz zu sanieren. Derzeit bauen Fachleute den Spazierweg entlang der Hangkante zwischen dem neuen Wohngebiet auf der Vogelwiese und der Burglehnstraße aus. Daher wird dieser Abschnitt noch bis Ende 2017 gesperrt sein. Handwerker richten in diesem Teilbereich den Weg wieder her, darüber hinaus errichten sie einen Aussichtspunkt auf Copitz am Ende des Wohngebietes Vogelwiese mit zwei Bänken sowie einem Rastplatz. Kosten: rund 180 000 Euro. Zudem sollen noch in diesem Jahr in zwei weiteren Projekten der Spazierweg zwischen der Treppe Niederleite und der Lohmener Straße ausgebaut sowie ein Spielplatz am Pfad errichtet werden. Die Gesamtkosten werden zu zwei Dritteln über das Sanierungsgebiet „Alt-Copitz“ gefördert. (SZ/mö)

zur Startseite