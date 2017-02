Spielplätze werden ausgebessert Hohnstein will alle Spielplätze in den Ortsteilen erneuern. Teilweise müssen dafür neue Spielgeräte installiert werden.

Eltern hatten im letzten Jahr eine Petition gestartet, in der sie die Erneuerung und Umgestaltung des Spielplatzes in Hohnstein fordern. Auch in den Ortsteilen gibt es Schwachstellen. © Marko Förster

Die Stadt Hohnstein plant, alle Spielplätze in den Ortsteilen zu erneuern, und wenn gewünscht, durch neue Geräte zu ergänzen. Bereits Ende 2016 wurden die Einwohner aufgerufen, ihre Gestaltungsvorschläge mitzuteilen. Alle Ortsteile haben sich daran beteiligt. In Rathewalde, Goßdorf, Ehrenberg und Cunnersdorf gehe es zumeist um den Austausch alter Geräte, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Ulbersdorfs Einwohner wünschen sich, den Spielplatz im Schlosspark mit kleinen Geräten zu ergänzen. In Lohsdorf geht es vor allem um Instandsetzungsarbeiten, wie Randeinfassungen. Der größte Investitionsbedarf bestehe in Hohnstein, so der Bürgermeister. Eltern hatten im letzten Jahr eine Petition gestartet, in der sie die Erneuerung und Umgestaltung des Spielplatzes in Hohnstein forderten. Derzeit werden die Kosten für alle Spielplätze ermittelt.

Die Stadt Hohnstein unterhält in jedem Ortsteil einen Spielplatz. Die meisten davon wurden schon vor Jahren aufgebaut und sind inzwischen zeigen an einigen Stellen Reparaturbedarf. Immer wieder wurden die meist hölzernen Geräte ausgebessert, einige Teile ausgewechselt. Dort, wo es nicht mehr ging, mussten Spielgeräte gesperrt werden. (SZ/aw)

