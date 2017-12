Spielplätze sollen erneuert werden Hohnstein muss in neue Geräte investieren – und hofft dafür auf Fördergelder.

Der Spielplatz am Parkplatz Eiche ist gut in Schuss. Auf anderen gibt es Sanierungsbedarf. © Marko Förster

Hohnstein. Die Stadt Hohnstein verfügt in jedem Ortsteil über einen Spielplatz, einige davon wurden bereits vor vielen Jahren errichtet und benötigen dringend eine Sanierung. Der Stadt fehlte bislang das Geld für umfangreiche Investitionen. Jetzt soll das Leader-Förderprogramm dafür genutzt werden. Unter dem Titel „Kinder, Kasper, Spielewelten - Erweiterung und Erneuerung von Spielplätzen“ wurde das Projekt beim Fördermittelgeber erfolgreich präsentiert. In diesen Tagen will die Stadt Hohnstein einen entsprechenden Förderantrag im Landratsamt stellen. (SZ/aw)

zur Startseite