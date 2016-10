Spielmannszug feiert Die Kleinröhrsdorfer Spielleute konnten jetzt das 45-jährige Bestehen ihres Vereins begehen. Dabei zeigten alle, was sie können.

© Kristin Richter

Der Spielmannszug Kleinröhrsdorf feierte sein 45-jähriges Vereinsbestehen. Trotz Regens startete der Kinderzug traditionell mit einem Weckruf durch das Dorf. Nach der Rückkehr wurde das Vereinsfest offiziell durch ein gemeinsames Platzkonzert mit dem Erwachsenenzug eröffnet. Währenddessen hatten die Gäste die Möglichkeit, sich am Getränkeausschank und am Grill zu stärken. Das kulinarische Highlight des Tages stellte dabei ein gebackenes Spanferkel dar. Danach stellten acht Übungsgruppen, von den Neuanfängern bis zu den jungen Spielleuten, dem Publikum ihre Fähigkeiten an den Instrumenten vor. Im Anschluss durfte sich der Kinderzug beweisen. Umpacken von Horn zu Flöte. Und nach einer kurzen Pause folgte dann ein ganz besonderer Auftritt: Die Jüngsten aus dem Kindergarten zeigten einen einstudierten Tanz und spielten erste Töne auf den Instrumenten vor. Zuletzt durfte auch der Erwachsenenzug sein Können unter Beweis stellen. Den Höhepunkt und Abschluss bildete dabei die Kürdarbietung des Titels „Karibische Träume“. (SZ)

