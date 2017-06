Spielmannszug erneut Landesmeister Nach dem Heimsieg im vergangenen Jahr haben die Radeberger erneut Klasse gezeigt. Am Ende war es hauchdünn.

Der Radeberger Spielmannszug ist erneut der beste in Sachsen. © Spielmannszug Radeberg

Erfolgreiche Titelverteidigung für Radebergs Spielleute: Bei den sächsischen Landesmeisterschaften in Markkleeberg konnte der Radeberger Spielmannszug am Sonnabend das Titelrennen erneut für sich entscheiden. Im Vorjahr hatten die Radeberger die Landesmeisterschaft als Gastgeber im Stadion an der Schillerstraße organisiert und sich bei diesem Heimspiel den Meistertitel geholt. Beim diesjährigen Ausscheid in Markkleeberg feierte übrigens gleichzeitig der neue Kür-Titel der Radeberger – „Radio Caroline“ – Premiere; mit ihm konnte das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Konkurrenz aus Zabeltitz und Mutzschen erfolgreich entschieden werden. Der Radeberger Spielmannszug ist damit sächsischer Landesmeister 2017. (SZ/JF)

zur Startseite