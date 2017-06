Spielleute holen Bronze Die Kleinröhrsdorfer wollen künftig ganz vorn um den Sachsentitel mitkämpfen.

Markus Runge vom Spielmannszug Kleinröhrsdorf mit dem passenden Vereinslogo. Die Spielleute können sich über einen weiteren Erfolg freuen. © Kristin Richter

Bei den Landesmeisterschaften der Sportspielmannszüge in Markkleeberg konnten sich die Kleinröhrsdorfer Spielleute gut platzieren. Bei den Wettkämpfen errichten die Erwachsenen wie in den beiden Vorjahren den 5. Platz unter den gestarteten zehn Vereinen. „Damit wurde einmal mehr die Zugehörigkeit zur Leistungsspitze in Sachsen bestätigt“, schätzt Vereinsvorsitzender Kay Runge ein. Den Landesmeistertitel sicherte sich der Radeberger Spielmannszug. Kay Runge: „Unser Nachwuchsspielmannszug belohnte sich für die kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre mit der ersehnten Bronzemedaille hinter den beiden punktgleichen Vereinen aus Radeberg und Zabeltiz.“ Die junge, ehrgeizige Truppe habe das Potenzial, in den nächsten Jahren im Kampf um den Sachsenmeistertitel mitzumischen, ist Runge zuversichtlich. „Unser Dank gilt den engagierten Übungsleitern und den Eltern, welche für tatkräftige Unterstützung sorgten.“ (SZ)

zur Startseite