Spielleute auf dem Sprung Die Instrumente sind gepackt für den 30. Juli. Der SZO-Bus zur WM in Holland rollt bald los. Auch viele Fans fahren mit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf dem Elstraer Sportplatz fand jetzt die letzte öffentliche Probe des Oberlichtenauer Spielmannszuges statt. Abermals war das Wetter äußerst durchwachsen. Die zahlreichen Fans harrten dennoch aus. Fast immer hatte es zuletzt geregnet und das WM-Programm „I Want It All - The Greatest Hits of Queen“ lief trotzdem wie am Schnürchen. © René Plaul Auf dem Elstraer Sportplatz fand jetzt die letzte öffentliche Probe des Oberlichtenauer Spielmannszuges statt. Abermals war das Wetter äußerst durchwachsen. Die zahlreichen Fans harrten dennoch aus. Fast immer hatte es zuletzt geregnet und das WM-Programm „I Want It All - The Greatest Hits of Queen“ lief trotzdem wie am Schnürchen.

Am 27. Juli geht es Richtung Holland. Zuerst wird in einem Camp bei Aachen aber noch einmal ausgiebig geprobt und am Programm gefeilt. Am 30. Juli, dem letzten WM-Tag nach vier Wochen, wird es dann ernst.

Nur noch fünf Tage bleiben, bis es in Kerkrade heißt „Please start the show!“ Die Oberlichtenauer Spielleute sind gerüstet. Mehrere Auftritte und öffentliche Proben brachten die Frauen und Männer in den letzten Wochen noch einmal über die Bühne. Viel umjubelt. Gern gesehen. Mannigfach besucht. Wie letztens in Elstra oder zuvor im Heimatort. Dabei standen ihre Fans zwar des Öfteren mit Regenschirmen am Rand der Schauplätze. Doch gerade das sehen die Oberlichtenauer übrigens als gutes Omen an.

Immer wieder war das Wetter im Vorfeld nämlich eher bescheiden. Die schmucken dunkelblauen Uniformen wurden nicht nur einmal nass. „Auch unsere Generalprobe war wettermäßig durchwachsen, ebenso wie unsere ganze Probenzeit in den Wochen davor. Richtige Spielleute hält so ein bisschen Regen aber nicht wirklich auf und unsere Fans erst recht nicht. Wenn es im Regen immer so gut läuft, müsste es in Kerkrade am 30. Juli am besten auch so werden“, ulkte der SZO auf seiner Homepage noch vor Kurzem.

Am Sonntag gilt’s

Aber so etwas wünscht man einfach keinem Veranstalter, wurde der fromme Wunsch dann doch noch abgemildert. Am Sonntag, dem 30. Juli, um 11 und 14.39 Uhr gilt es für die Oberlichtenauer im Stadion von Kerkrade. Dann läuft die WM bereits 25 Tage lang. Ob es ein gutes Omen ist, dass man am allerletzten Tag einer langen Meisterschaft antreten muss, wird sich zeigen. Motiviert sind die 75 aktiven Musikerinnen und Musiker auf jeden Fall. Ihre drei Schlachtworte Disziplin, Präzision, Außergewöhnlichkeit haben sie fest im Blick. „Für uns heißt Zielstrebigkeit, bei jeder Probe nach vorn zu blicken. Immer das Ziel vor Augen, auch wenn es in Strömen regnet oder es 30 Grad im Schatten sind. Kerkrade ist zum Greifen nah! Bald brechen wir Richtung Niederlande auf“, schreiben sie begeistert. Über 1 000 Fans folgen dem Klangkörper mittlerweile auf Facebook. Und täglich werden es mehr.

Donnerstagfrüh startet der Bus des Spielmannszuges in Richtung Weltmeisterschaft. Gefüllt mit 78 Menschen, die ihrem gemeinsamen Ziel entgegenfiebern. Für die Oberlichtenauer ist es die vierte Teilnahme beim World Music Contest. 2005 wagte man es ein erstes Mal. 2009 holte man sich schon zwei Goldmedaillen. Und 2013 einmal Gold und einmal Silber im Erwachsenenbereich. Die Juniorband punktete damals mit einer Silbermedaille.

Der Spielmannszug und die Weltmeisterschaft zurück 1 von 4 weiter Live-Stream im Internet: Alle, die den SZO nicht mit nach Kerkrade begleiten können, müssen die WM-Auftritte trotzdem nicht verpassen. Mit nachfolgendem Link gelangt man auf die WMC-Seite mit dem Live Stream: www.wmc.nl/nl/live Auftritte beim WMC in Kerkrade / Holland: Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr Marsch; um 14:39 Uhr Show. Jeweils 67 Musikerinnen und Musiker nehmen pro Wettbewerbsauftritt teil. Beim Showauftritt möchte der SZO mit seinem nagelneuen Programm „I Want It All - The Greatest Hits of Queen“ punkten. Ziele 2017: Eine Goldmedaille in beiden Kategorien und der Sonderpreis „Bester nichtholländischer Starter“

„Diesmal bleiben die Kinder daheim. Wir haben gerade eine sehr junge Besetzung. Und wir wollten ihnen nicht gleich die harte, straffe Vorbereitung auf den WMC zumuten“, so der musikalische Leiter Thomas Anders. Für 2021 habe man den Nachwuchs aber bereits auf dem Schirm. Der Zusammenhalt in den Reihen des Spielmannszuges sei etwas sehr Besonderes und Wichtiges. „Ohne ihn würden unsere Proben nicht so reibungslos verlaufen und wir könnten das Gefühl in unseren Shows nicht so gut vermitteln. Und zu diesem Zusammenhalt gehören Freunde, die uns unterstützen und uns den Rücken stärken“, heißt es.

Mit Fan-Bus und privaten Autos

Den Rücken stärken werden am Wochenende direkt vor Ort vor allem die härtesten Fans, die die Oberlichtenauer haben. Ein kompletter separater Bus mit ihnen fährt deshalb auch in Richtung Kerkrade. Über 100 Eintrittskarten wurden im Vorgang bereits für den WMC in Holland verkauft. Viele fahren mit dem Privatauto hin. Auch Pulsnitz‘ Bürgermeisterin Barbara Lüke liebäugelt damit, den Umweg auf der Heimreise aus dem eigenen Urlaub auf sich zu nehmen, um bei den großen Auftritten anwesend zu sein. „Wir sind natürlich sehr stolz auf unseren Klangkörper und fiebern alle mit“, sagte sie im Vorgang auf einer Pressekonferenz.

Weil die Oberlichtenauer bereits am 27. Juli in Holland anreisen, bleibt ihnen noch etwas Zeit für ein paar letzte Proben und den allerletzten Feinschliff. Auch zwei Transporter mit dem Logistik- und Versorgungsbereich reisen mit an. In einem Camp bei Aachen kommen die Sachsen dann zum wiederholten Mal unter. „Hier haben wir optimale Bedingungen, in Ruhe auszupendeln und unsere Leistung noch einmal endgültig abzurufen“, so der musikalische Leiter Thomas Anders. Die Gastgeber kommen ihnen dort sehr entgegen: Schule, Sportplatz und Turnhalle – alles dürfen die Oberlichtenauer nutzen.

Und dann geht‘s am Sonntag nach Kerkrade. Jede Schwenkung, jeder Antritt der Füße wird dann mit Argusaugen von Kampfrichtern betrachtet und mitgefilmt. Ein harter Parcours wartet. Alle wissen das. In sechs bis acht Minuten muss er fehlerlos durchlaufen sein. Und das ist nur der Auftritt beim Marsch-Wettbewerb. 67 Musikerinnen und Musiker nehmen daran teil, anschließend müssen ebenso viele noch beim Show-Wettbewerb ran. Mit der Musik von Queen im Ohr geht es auf Erfolgskurs. Alle hier vor Ort drücken die Daumen!

www.spielmannszug-oberlichtenau.de

